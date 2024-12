RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TANTA CARNE AL FUOCO!

Tanta carne al fuoco nei risultati Serie A che domenica 15 dicembre ci introducono ad altre cinque partite della 16^ giornata: alle ore 12:30 Lecce Monza rappresenta il lunch match ed è una sfida delicatissima per la salvezza, poi alle ore 15:00 vivremo Bologna Fiorentina con il sogno della Viola di rimanere in corsa per lo scudetto e, in contemporanea, una Parma Verona molto delicata soprattutto per gli scaligeri che rischiano di essere nuovamente riassorbiti in zona retrocessione. Alle ore 18:00 spazio a Como Roma con Claudio Ranieri impegnato nell’operazione rilancio: sarà anche una sfida generazionale con Cesc Fabregas che cerca di salvare i lariani.

Chiusura dei risultati Serie A per questa domenica alle ore 20:45, con Milan Genoa: Patrick Vieira sfida il suo passato non troppo recente, ma soprattutto sarà interessante vedere come la squadra rossonera reagirà alle parole non esattamente morbide di Paulo Fonseca, dopo la vittoria fondamentale in Champions League contro la Stella Rossa. Questo e altro nei risultati Serie A, e dunque aspettando che le cinque partite prendano il via possiamo provare a valutare altri temi che ci faranno compagnia in una domenica che naturalmente cambierà anche la classifica di un campionato sempre più appassionante, che si avvicina alla conclusione del girone di andata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: DUE BIG PER RILANCIARSI

I risultati Serie A per questa domenica ci presentano un contesto nel quale ci sono due big che vanno a caccia di riscatto, e le abbiamo già citate: la situazione di Milan e Roma è diversa anche dal punto di vista della classifica, i rossoneri hanno 6 punti in più e devono ancora recuperare la partita di Bologna ma è comunque evidente che per entrambe le cose non stiano andando come previsto, il Milan per esempio sembra già essere tagliato fuori da una lotta scudetto che quest’anno coinvolge parecchie squadre, ha qualcosa in meno e si è già staccato in classifica, vincere contro il Genoa significherebbe comunque tenere accesa la fiammella.

La Roma forese ha problemi che vanno oltre la stagione corrente, siamo al terzo allenatore in pochi mesi e Claudio Ranieri è tornato a Trigoria anche con lo scopo di consigliare nella scelta del nuovo tecnico, il che ci dice che nei piani della società questa annata sia stata data per “persa” anche se certi obiettivi andranno comunque raggiunti, per esempio i giallorossi hanno l’obbligo e il dovere di correre per una qualificazione europea che si è fatta complicata dopo poche settimane e in Europa League devono provare a qualificarsi per i playoff. La trasferta di Como non è certamente semplice anche perché i lariani cercano punti per la salvezza: vedremo come andrà…

RISULTATI SERIE A: 16^ GIORNATA

Ore 12:30 Lecce Monza

Ore 15:00 Bologna Fiorentina

Ore 15:00 Parma Verona

Ore 18:00 Como Roma

Ore 20:45 Milan Genoa

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta 34

Napoli 32

Inter, Fiorentina, Lazio 31

Juventus 27

Milan, Bologna 22

Udinese 20

Empoli 19

Roma, Torino 16

Parma, Genoa 15

Cagliari 14

Lecce 13

Como, Verona 12

Monza 10

Venezia 9