Diretta/ Cagliari Chievo (risultato finale 2-1) streaming video e tv: decidono i gol di Pavoletti e Castro!

DIRETTA CAGLIARI CHIEVO (RISULTATO FINALE 2-1): VITTORIA DEI LOCALI!

Cagliari-Chievo termina con il risultato di 2-1 in favore dei rossoblù per effetto delle reti siglate da Pavoletti e Castro. Inutile il gol messo a segno nella ripresa da Stepinski. Ai punti, è meritata la vittoria dei sardi, autori di un buon match. I padroni di casa hanno creato diverse occasioni, soprattutto nel primo tempo, ma non sono riusciti ad approfittare a dovere delle amnesie difensive degli avversari. Il Chievo, dopo aver subito due reti, è quindi riuscito a reagire con Stepinski. Ma il Cagliari si è ben difeso e ha blindato i tre punti.

RADDOPPIO DI CASTRO E GOL DI STEPINSKI!

Quando siamo all’80’ il risultato di Cagliari-Chievo è di 2-1 in favore dei padroni di casa. Il Cagliari trova il raddoppio al 59′: Pavoletti raccoglie un cross dalla sinistra e fa la sponda per Castro. L’ex di turno carica un tiro angolato e batte Sorrentino per il colpo del probabile ko. Il Chievo aveva dato segnali di ripresa sfiorando il pareggio, ma a causa di una difesa traballante ecco che gli uomini di Ventura si trovano costretti a scalare una montagna. Intanto nelle fila ospiti esce Meggiorini per fare posto a Birsa. Il Chievo reagisce con un tentativo di Rigoni e uno di Giaccherini, ma entrambi i tiri peccano di precisione. Al 79′ gli ospiti battono un colpo con Stepinski, che raccoglie un traversone di Depaoli e batte Cragno con una precisa incornata.

OCCASIONE PER GIACCHERINI!

Quando siamo al 55′ di gioco il risultato di Cagliari-Chievo è sempre di 1-0 in favore dei locali per effetto della rete siglata al 15′ da Pavoletti. Nella ripresa il Chievo cambia atteggiamento e si rende più propositivo. Al 53′ Giaccherini ci prova dalla distanza ma Cragno è attento e respinge. Il Cagliari deve ritrovare le geometrie messe in campo in avvio di match per creare nuove occasioni e chiudere il match; sono infatti troppe le chance gettate al vento dai rossoblù nel primo tempo. Per quanto riguarda il lato disciplinare, sono finiti sul taccuino del signor Piccinini Rigoni e Giaccherini.

FINE PRIMO TEMPO!

Il primo tempo di Cagliari-Chievo termina con il risultato di 1-0 in favore dei rossoblù. Decide fino a questo momento la rete siglata da Pavoletti al 15′, con un perfetto colpo di testa dagli sviluppi di un corner. Nel finale Joao Pedro lascia partire un diagonale dal limite che non trova lo specchio della porta. Al 43′ arriva finalmente la risposta del Chievo in contropiede; Giaccherini serve Depaoli che mira l’angolino alla destra di Cragno. Il pallone sibila sul fondo di pochissimo.

GOL DI PAVOLETTI!

Alla mezzora di gioco il risultato di Cagliari-Chievo è di 1-0 in favore dei sardi per effetto del gol siglato al 15′ da Pavoletti. Da diversi minuti il Chievo appare in grande difficoltà e i padroni di casa continuano a collezionare occasioni. Al 12′ Pavoletti fa le prove generali per il gol con un’incornata che fa venire i brividi a Sorrentino. Tre minuti più tardi ecco la meritata rete dei locali. Dagli sviluppi di un corner Joao Pedro mette dentro un cross teso per il colpo di testa del solito Pavoletti, bravo ad anticipare Cesar, Bani e Sorrentino. Il Cagliari non si accontenta e al 21′ Srna sfiora il raddoppio con una sventola da buona posizione. Al 30′ è invece il turno di Castro, murato in corner da Depaoli.

OCCASIONE PER PAVOLETTI!

Quando siamo al 10′ di gioco il risultato di Cagliari-Chievo è sempre fermo sullo 0-0. Prima di raccontare quanto accaduto in questo avvio, andiamo a dare uno sguardo ai due schieramenti. Il Cagliari dell’ex tecnico Maran si schiera con il 4-3-1-2; Castro è il trequartista alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti; Ionita, Barella e Bradaric formano la mediana mentre la difesa è affidata a Srna, Pisacane, Ceppitelli e Padoin, con Cragno in porta. Il Chievo di Ventura cerca il riscatto dopo le cinque reti subite dall’Atalanta. Per i clivensi 4-4-2 con Stepinski e Meggiorrini in attacco; Giaccherini ed Hetemaj esterni e Jarozynski e Radovanovic in mediana; reparto arretrato, davanti a Sorrentino, affidato a Bani, Rossettini, Cesar e Depaoli. Pronti, via. Il Cagliari si rende subito pericoloso al 2′: dagli sviluppi di un corner, Barella carica la conclusione ma il suo tentativo non inquadra il bersaglio. Al 6′ ancora Barella protagonista con un tiro a giro terminato fuori di non molto. Al 10′ clamorosa chance per Pavoletti: Sorrentino sbaglia il rinvio e colpisce Joao Pedro. La sfera finisce sui piedi di Castro che cerca Pavoletti. L’attaccante si inventa una girata ammirevole che sfiora il palo.

FORMAZIONI UFFICIALI!

Tutto è pronto per Cagliari Chievo: in attesa del fischio d’inizio della partita di Serie A, leggiamo le statistiche di queste due squadre prima di andare naturalmente a scoprire le formazioni ufficiali. La formazione sarda di Rolando Maran ha un buon bilancio in queste prime battute della nuova stagione con 7 gol fatti e 10 subiti, il gioco è imperniato su un possesso palla pari a 23 minuti e mezzo con tantissime verticalizzazioni tant’è che sono 454 le azioni di attacco costruite che hanno permesso di calciare verso la porta 74 volte di cui 34 all’interno dello specchio. Il Chievo ora allenato da Gian Piero Ventura ha avuto un inizio di stagione a dir poco negativo con 7 gol fatti ma 24 subiti. Il possesso palla è pari a circa 22 minuti con 356 azioni offensive create per 65 conclusioni di cui 28 nello specchio di porta. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali di Cagliari Chievo, poi la parola passa al campo! CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; L. Castro; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Rolando Maran. CHIEVO (3-4-2-1): Sorrentino; Bani, Rossettini, B. Cesar; Depaoli, P. Hetemaj, Radovanovic, Jaroszynski; Meggiorini, Giaccherini; Stepinski. Allenatore: Giampiero Ventura (agg. di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

SFIDA SPECIALE PER MARAN

Cagliari Chievo è la grande partita di Rolando Maran: classe ’63, il tecnico trentino ha accettato la chiamata del Cagliari dopo le 148 panchine venete. Chiamato in corso nel 2014-2015, Maran ha guidato il Chievo praticamente per quattro stagioni, prima di venire esonerato l’anno scorso a tre giornate dal termine del campionato; ha sempre salvato la squadra in maniera brillante e ha centrato uno straordinario nono posto nel 2016, ottenendo 50 punti con 13 partite vinte. Con i gialloblu, contando tutte le competizioni, Maran ha un dato di 44 vittorie, 41 pareggi e 63 sconfitte; ha vinto quasi il 30% delle partite che ha allenato, e ha comunque segnato un’epoca imponendo il modulo 4-3-1-2 che ha esportato anche a Cagliari. Dove è partito tutto sommato bene: ha 10 punti dopo nove giornate e a oggi sarebbe salvo, oggi la sua partita speciale potrebbe segnare la seconda vittoria esterna del campionato dopo quella, brillante, ottenuta sul campo dell’Atalanta dove per di più il Cagliari aveva trionfato anche lo scorso anno. (agg. di Claudio Franceschini)

I TESTA A TESTA

Cagliari Chievo è una partita speciale per i due allenatori: Rolando Maran era sulla panchina veneta nell’ultima sfida giocata in Sardegna, terminata 2-0 proprio in favore dei gialloblu grazie ai gol messi a segno da Roberto Inglese e Mariusz Stepinski. Il tecnico trentino ha affrontato sei volte la sua attuale squadra: l’ha battuta in cinque occasioni perdendo una volta sola. Ko netto però quello del Sant’Elia, 4-0 firmato da Marco Borriello, Marco Sau e doppietta di Joao Pedro. Dicevamo poi di Giampiero Ventura: il genovese ha allenato il Cagliari in due diversi periodi, nel campionato di Serie B ha ottenuto un pareggio e una sconfitta. In Sardegna, contro il Chievo di Silvio Baldini, era finita 2-2: a segno per gli isolani Roberto Muzzi e Gianni Cavezzi, per i veneti Massimo Marazzina e Raffaele Cerbone. Era un Cagliari nel quale giocavano anche Dario Silva e Fabian O’Neill, che di lì a un paio d’anni sarebbe anche arrivato alla Juventus. (agg. di Claudio Franceschini)

ARBITRA PICCININI

Cagliari Chievo verrà diretta dal fischietto di Forlì Marco Piccinini, atteso in campo nella decima giornata del Campionato della Serie A. Con lui in campo alla Sardegna Arena ci saranno i guardalinee Salvatore Longo di Paola e Fabrizio Posado di Bari. Il ruolo di quarto uomo è stato assegnato a Francesco Fourneau di Roma, col VAR Federico La Penna di Roma e l’AVAR Alfonso Marrazzo di Frosinone. Mettendo ora sotto alla lente di ingrandimento proprio Piccinini scopriamo che il direttore di gara non è certo volto noto del primo campionato italiano: il fischietto infatti nella sua carriera vanta appena tre presenze in Serie A, e pure con un bilancio complessivo di 3 ammonizioni e un rigore assegnati. Considerato questo dato non ci sorprende quindi scoprire che lo stesso Piccinini in carriera non ha mai incontrato Cagliari e Chievo, i due club oggi in campo per la Serie A: nel suo storico infatti contiamo appena 5 direzioni ma con la formazione primavera dei gialloblu. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Cagliari Chievo, diretta dal signor Piccinini, si gioca alle ore 15:00 di domenica 28 ottobre ed è una delle sfide che rientrano nel programma della decima giornata di Serie A 2018-2019. Partita che mette in palio punti preziosissimi per la salvezza, che al momento sono utili soprattutto al Chievo: i veneti infatti devono ancora vincere la prima partita del campionato e hanno ancora il segno negativo davanti ai loro punti, con una situazione che inizia a essere tragica. Molto meglio il Cagliari, che tra alti e bassi sta ottenendo i suoi risultati e, reduce da un pareggio esterno, può al momento rimanere abbastanza tranquillo, sapendo però che la salvezza andrà archiviata il prima possibile per non dover soffrire più avanti, come del resto era successo anche nella scorsa stagione.

RISULTATI E PRECEDENTI

Tornano Farias e Lykogiannis, ma nessuno dei due dovrebbe essere titolare: in campo ancora Padoin come terzino sinistro, mentre Ionita potrebbe essere schierato al fianco di Joao Pedro per supportare l’unica punta Pavoletti. Castro, grande ex, sarà una delle due mezzali: l’altra è ovviamente Barella, conferma per Bradaric da metronomo davanti a una difesa nella quale Romagna può soppiantare Pisacane, affiancando Ceppitelli con il recuperato Srna che agirà a destra (in porta ovviamente Cragno). il Chievo deve rinunciare a Federico Barba e potrebbe perdere sia Tomovic che Cacciatore: dunque in mezzo conferma per Bani e Rossettini, sulle fasce invece dovrebbero agire Depaoli e Jaroszynski. A centrocampo non si cambia, la capacità di corsa di Nicola Rigoni e Perparim Hetemaj darà una mano a Radovanovic che avrà in mano le chiavi del gioco. A fare da collante tra i reparti è destinato Birsa, anche perchè Giaccherini non è ancora al top; nel settore offensivo Meggiorini dovrebbe essere il partner di Stepinski, solo panchina dunque per Pellissier.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CHIEVO

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per questa partita indicano nel Cagliari la squadra favorita, come del resto era logico aspettarsi: vale 1,60 volte la giocata il segno 1 per la vittoria degli isolani, siamo già ad un valore di 6,00 per il segno 2, quello da giocare se pensate che il Chievo possa prendersi i tre punti alla Sardegna Arena. Con il pareggio, identificato dal segno X, il vostro guadagno sarebbe pari a 3,80 volte la cifra che avrete messo sul tavolo.