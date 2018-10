DIRETTA/ Feralpisalò-Gubbio (risultato finale 2-1) streaming video e tv: inutile il forcing degli umbri!

DIRETTA FERALPISALO’ GUBBIO (2-1): INUTILE IL FORCING FINALE DEGLI UMBRI!

Se la bella rete di Ferretti sembrava essere il giusto coronamento a una buona prestazione dei bresciani e la pietra tombale sul risultato del match, il guizzo del centravanti rossoblu Marchi al minuto 70 aveva riaperto le ostilità: e i 20’ conclusivi della gara hanno visto gli umbri andare vicini a riacciuffare un pareggio che appariva una “mission impossible” proprio due minuti dopo con Plescia (grande intervento di De Lucia). Al minuto 82 sono comunque i bresciani a tornare pericolosi ma le conclusioni di Vita e Ferretti vengono contrate e si arriva così al finale thrilling caratterizzato da due “gialli” per gli ospiti e poi da un cartellino rosso mostrato a Schiarolo (seconda ammonizione in pochi minuti) che di fatto spegne la contesa: nei cinque lunghi minuti di recupero concessi non accade più nulla e ancora De Lucia è autorevole nella sua area a bloccare un pallone pericoloso. La Feralpisalò di Toscano vince per 2-1 e sale a quota 14, raddoppiando così il vantaggio in classifica sul Gubbio di Sandreani che invece resta fermo in classifica con soli 8 punti in questo avvio di campionato. (agg. di R. G. Flore)

BOTTA E RISPOSTA TRA FERRETTI E MARCHI!

Dopo un primo tempo sostanzialmente dominato la Feralpisalò si ripresenta in campo con gli stessi effettivi e forte del risultato di 1-0 maturato nelle battute finali della precedente frazione, e lo stesso fa il Gubbio, chiamato a recuperare lo svantaggio: tuttavia, nel primo quarto d’ora di gioco si registrano solo due cartellini gialli, uno per parte, e una buona chance per i rossoblu ospiti al 55’ ma sull’iniziativa degli umbri è bravo il portiere di casa De Lucia a fare sua la sfera e a sventare la minaccia. Al minuto 60 arriva un cartellino giallo anche per l’attaccante del Gubbio, Marchi, e tre soli minuti dopo ecco che la Feralpisalò raddoppia con un bellissimo centro di Ferreti: la punta bresciana fa tutto da solo con un gioco di finte tra vari avversari e poi scocca il suo sinistro che non dà scampo a Marchegiani jr. Feralpisalò meritatamente in vantaggio per 2-0 e match che comincia a essere indirizzato decisamente verso la compagine bresciana! Tuttavia, i piani per Toscano e i suoi si complicano al 70’, quando il direttore di gara concede un penalty agli umbri per un tocco di mani in area: dell’esecuzione si incarica Marchi che fa 2-1, accorciando le distanze e riaprendo la gara! (agg. di R. G. Flore)

LA SBLOCCA PESCE AL 41′!

A fine primo tempo, la Feralpisalò conduce con merito per 1-0 sul Gubbio grazie al gol realizzato quasi in chiusura da Pesce e dopo una frazione quasi interamente dominata se si guarda al numero della chance avute, nonostante gli umbri abbiamo comunque provato a farsi vedere in avanti sporadicamente: tuttavia, è servito il gran guizzo del centrocampista bresciano al minuto 41 per rompere un equilibrio che altrimenti sarebbe persistito fino al fischio del direttore di gara. Inoltre, va ricordato che proprio prima del ritorno negli spogliatoi, al minuto 43, Campagnacci rischia di impattare subito per i rossoblu ospiti ma il suo tiro si spegne sul fondo e consente ai ragazzi di Toscano di andare al riposo in vantaggio di una lunghezza. (agg. di R. G. Flore)

BRESCIANI PIU’ VOLTE VICINI AL GOL!

Allo stadio “Lino Turina” la Feralpisalò di Domenico Toscano riceve la visita del Gubbio di Alessandro Sandreani per una sfida che mette di fronte due squadre in un discreto momento ma che forse hanno finora raccolto in classifica meno di quanto si aspettavano. E i primi venti minuti della sfida sono davvero vibranti, senza tante cerimonie e che vedono entrambe le compagini rendersi subito pericolose: infatti già al 2’ l’attaccante di casa Pesce colpisce il palo a Marchegiani battuto, mentre al minuto è Ferretti ad andare vicinissimo alla rete del vantaggio dopo aver salato il portiere ma la terna rileva una posizione di fuorigioco. Per vedere una reazione degli umbri bisogna invece arrivare al 13’ con Campagnacci lanciato in velocità, ma sono i bresciani più pericolosi quando ancora Ferretti sfiora l’1-0 (20’). Gli ospiti si fanno rivedere invece col centravanti Marchi al 25’ ma De Lucia non ha molti problemi a neutralizzare la sua conclusione: una chance che interrompe il monologo dei bresciani che hanno avuto il predominio territoriale nella prima mezz’ora. Intanto, al 32’, l’attaccante Guerra lascia il terreno di gioco a favore di Raffaello, costringendo Toscano al primo cambio. (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI GIOCA!

Tutto è pronto per FeralpiSalò Gubbio, partita che si giocherà fra pochi minuti per la nona giornata di Serie C nel girone B e che andiamo a inquadrare con qualche numero statistico. La formazione di casa ha disputato sette gare riuscendo a totalizzare 11 punti per effetto di tre vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte mentre il ruolino di marcia in termini di gol è di sette all’attivo e sei al passivo. Il Gubbio invece nelle otto gare giocate ha ottenuto altrettanti punti con una vittoria, cinque pareggi e due sconfitte mentre il bilancio di reti è in perfetto equilibrio con cinque gol fatti e altrettanti subiti. La FeralpiSalò ha giocato in casa quattro incontri conquistando sette punti mentre il Gubbio in trasferta è andato di scena tre volte con un solo punto ottenuto. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di FeralpiSalò Gubbio!

I TESTA A TESTA

FeralpiSalò-Gubbio si è già disputata quattro volte se si considerano anche i match disputati allo Stadio Pietro Barbetti. Il bilancio è perfettamente in equilibrio e ci dice che entrambe le compagini hanno vinto due volte, il segno x invece non è mai uscito. I successi sono arrivati per entrambe uno in casa e l’altro fuori dalle mura amiche con l’equilibrio che è davvero impressionante. Nella scorsa stagione fu la FeralpiSalò a vincere entrambe le gare tra andata e ritorno. In casa si impose col risultato di 2-1 grazie a un gol di Guerra al minuto 93 dopo che Ferretti al primo aveva portato in vantaggio i padroni di casa e Kalombo a 14 dalla fine aveva ristabilito la parità. A Gubbio invece al ritorno la gara terminò col risultato di 0-1 grazie a un gol di Marchi al minuto 62. Al momento entrambe le compagini hanno vissuto troppi alti e bassi. I padroni di casa sono in decima posizione con undici punti e dopo un inizio travagliato sembrano aver trovato la quadra con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite disputate. Sotto di tre punti, nonostante una partita in più giocata, troviamo invece il Gubbio. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Feralpisalò-Gubbio, diretta dal signor Giordano di Novara di Viterbo, domenica 28 ottobre 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma del nono turno del campionato di Serie C, nel girone B. Dopo quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia di Serie C, la Feralpisalò ha rallentato la sua corsa domenica scorsa pareggiando in casa del Ravenna nello scorso turno di campionato, 1-1 sul campo dei romagnoli con vantaggio lombardo di Guerra e pari dei padroni di casa messo a segno da Galuppini. 11 punti per i Leoni del Garda che dopo una pessima partenza hanno comunque risalito la china in maniera tangibile in classifica, riuscendo ad allontanarsi dalla bagarre di fondo classifica. Dall’altra parte, il Gubbio dopo l’importante vittoria interna contro la Fermana seconda in classifica non è andato oltre il pari a reti bianche contro il Sudtirol, in un secondo impegno interno consecutivo. Due risultati utili che hanno portato a quota 8 punti in classifica gli umbri, che continuano ad essere una squadra che produce offensivamente poco e che incassa però altrettanto poco, con 5 gol al passivo e altrettanti all’attivo in questi primi otto turni del torneo.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ GUBBIO

Le probabili formazioni che si troveranno di fronte presso lo stadio Turina di Salò. I padroni di casa della Feralpisalò scenderanno in campo con Livieri tra i pali, Marchi schierato in posizione di terzino destro e Martin schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Canini e Legati giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo spazio a Pesce e Scarsella, centrali sulla mediana mentre a Vita sarà affidata la fascia destra e a Parodi la fascia sinistra. In attacco Andrea Caracciolo farà coppia con Ferretti. Gli umbri schiereranno Marchegiani in porta e una linea difensiva a quattro schierata rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Tofanari, Piccinni, l’argentino Espeche e Lo Porto. A centrocampo spazio a Casiraghi, Ricci e Benedetti, mentre nel tridente offensivo rossoblu partiranno dal primo minuto De Silvestro, Marchi e Campagnacci.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico tra i due allenatori, Domenico Toscano per la Feralpisalò e Alessandro Sandreani per il Gubbio, vedrà le due squadre schierate rispettivamente con il 4-4-2 ed il 4-3-3. Il 17 settembre 2016 il Gubbio ha espugnato Salò di misura, vittoria 0-1 per gli umbri con rete decisiva siglata da Valagussa. Risale invece allo scorso campionato l’ultima vittoria interna della Feralpisalò contro il Gubbio in campionato, 2-1 con gol di Ferretti per i padroni di casa, pari di Kalombo per gli ospiti e gol decisivo di Guerra per la Feralpi al novantatreesimo minuto.

