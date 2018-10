RISULTATI SERIE D/ Classifiche aggiornate: big match al Modena, Avellino ancora in flessione!

Sono terminate le partite del pomeriggio in Serie D: il big match del gruppo D vede la vittoria della capolista Modena, che si impone per 4-2 contro il sorprendente Crema e allunga dunque in classifica. Dopo uno straordinario primo tempo concluso sul 2-2, i canarini sono riusciti ad allungare ottenendo così altri tre preziosissimi punti, non esce ridimensionato da questa sfida il Crema che, avendo nella salvezza il suo principale obiettivo, conferma al momento di potersela giocare con tutte le avversarie. Andiamo invece a vedere quali siano i risultati delle altre big: continua il passo da primo posto per il Bari, che batte 3-0 il Locri (gol di Pozzebon, Floriano e Simeri) e conferma il dominio nel girone I, continua invece il momento difficile dell’Avellino che non va oltre il pareggio interno contro il Latte Dolce, formazione sassarese che risponde con Antonelli alla rete di De Vena e ottiene dunque un punto importante. Il Cesena si impone a Jesi vincendo 2-0, mentre incredibilmente il Latina cade in casa contro l’Ostia Mare. (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIANO LE PARTITE

Sta per accendersi la tanto attesa domenica dedicata al campionato della Serie D: prima però di dare spazio al campo ci appare ben utile vedere che cosa stanno facendo le big di questo campionato. Ecco che come abbiamo detto prima il Modena, che oggi sarà in campo contro Crema, vista la prima posizione in classifica del girone D e pure con 16 punti e un tabellino che per ora non prevede sconfitte. Nel gruppo G troviamo poi l’Avellino altra nobile decaduta: i biancoverdi, che oggi si batteranno con il Latte Dolce vantano per ora solo la terza piazza in graduatoria ma pur con 16 punti e una sola distanza dalla testa. Infine ecco il Bari che per la giornata numero sette del gruppi I affronterà il Locri: i galletti poi sono in testa alla classifica con 14 punti a registrano solo un punto di vantaggio proprio dal club calabrese. Ma è tempo ora di dare la parola al campo: si gioca!

LO SCONTRO AL VERTICE

Considerando ora da vicino quanto sta accadendo nel girone A del campionato della Serie D non possiamo parlare poi dello scontro al vertice che si consumerà proprio in questa domenica. Come abbiamo visto prima in classifica sono i due i club che si contendono la testa del gruppo ovvero Lecco e Ligorna entrambi fermi a 16 punti: subito dietro però troviamo anche Savona e Unione Sanremo che pure ne registrano appena due in meno. A rendere poi questo settimo turno ancor più interessante sarà la sfida che vedrà coinvolti Lecco e Savona: i tre punti messi in palio infatti consentirebbero ai lombardi di fuggire in testa approntando dell’impegno del Ligorna con Casale, ma potrebbero anche permettere ai liguri di sconvolgere le cose in cima al gruppo. Non va poi dimenticato che pure ne potrebbe approfittare l’Unione Sanremo: i liguri se la vedranno contro lo Stresa Sportiva e pure da favoriti visto che gli ospiti registrano appena la 15^ piazza.

TORNA LA QUARTA SERIE

Anche questa domenica 28 ottobre i riflettori si accenderanno pure sul Campionato della Serie D, ovvero la quarta categoria del calcio italiano che con i suoi nove gironi che quest’oggi ci offre tanti match e tutti ben entusiasmanti. Siamo oramai nel vivo della fase di andata e le cose nelle varie classifiche dei diversi gruppi cominciano finalmente a delinearsi. Come al solito però non tutti i gruppi stanno seguendo il medesimo calendario: da regolamento infatti quest’anno vi sono ben 6 gironi da 18 club e tre da 20. Non ci sorprende quindi che già nella settimana che sta volgendo al termine quindi sia sia svolto un turno infrasettimanale per quei gruppi come l’E, F e G che hanno qualche squadra in più al suo interno. Tornando però alla giornata di oggi, che sarà la nona per i gironi in sovrannumero e la settima per gli altri, va innanzitutto ricordato che dappertutto il fischio d’inizio è stato fissato per le ore 15.00. Dappertutto quindi in palio saranno messi i soliti tre punti, che pure potrebbero dare un volto del tutto nuovo alle rispettive classifiche.

RISULTATI SERIE D: LE CAPOLISTE

Considerando quindi ora che sta accadendo nelle varie classifiche possiamo dire che nel girone A la posizione di testa è occupata a pari merito da Lecco e Ligorna con 16 punti: nel gruppo B invece non vi è alcuno scontro visto che rimane solitario in vetta il Mantova, con ben tre lunghezze di distacco dagli avversari. Situazione appena già complessa nel girone C dove l’Adriese rimane in testa ma l’Este è ben vicina con solo due punti da recuperare: vita più facile per il Modena, che da big del campionato di Serie D non sta tradendo le attese registrando la prima piazza e tre comodi punti di vantaggio su Crema e Fanfulla. Chi invece pare non avere rivali in questo avvio di stagione è il Tuttocuoio capolista del girone E: il club neroverde ha ben 22 punti e un gap di ben 5 punti sul Ponsacco prima rivale. Simile situazione la sta vivendo poi il Matelica in vetta al girone F con 21 punti ma con solo 3 leghe dal Cesena prima rivale: è invece lotta a vertice nel gruppo G tra Trastevere e Lanusei con 17 punti a testa. Chiudiamo ricordando che nel girone H c’è Taranto in testa sia pure con solo 14 punti, mentre nel gruppo I troviamo ovviamente il Bari con gli stessi punti del club rossoblu.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE A

Borgaro – Milano City 0-2

Casale – Ligorna 1-1

Chieri – Arconatese 1-2

Dronero – Sestri Levante 3-0

Fezzanese – Bra POSTICIPATA

Folgore Caratese – Borgosesia 1-1

Lavagnese – Inveruno POSTICIPATA

Savona – Lecco POSTICIPATA

Stresa Sportiva – Unione Sanremo POSTICIPATA

CLASSIFICA





GIRONE B

Ambrosiana – Pro Sesto 1-2

F Caronnese – Caravaggio 2-1

Ciserano – Villafranca 1-4

Como – Legnago Salus 3-0

Olginatese – Pontisola 3-4

Scanzorosciate – Rezzato 2-3

Sondrio – Darfo Boario 1-0

Villa Alme – Mantova 0-1

Virtus Bergamo – Seregno 2-0

CLASSIFICA





GIRONE C

Adriese – Belluno 1-1

ArzignanoChiampo – Montebelluna 1-0

ASC St. Georgen – Sandona 0-6

Chions – Trento 3-2

Clodiense – Tamai 0-1

Delta Rovigo – Bolzano 3-3

Este – Cjarlins Muzane 2-1

Feltre – Cartigliano POSTICIPATA

Levico Terme – Campodarsego POSTICIPATA

CLASSIFICA



GIRONE D

Adrense – Fanfulla 1-4

Calvina – Fiorenzuola 2-2

Lentigione – OltrepoVoghera 0-0

Modena – Crema 4-2

Pavia – Reggio Audace 2-0

Pergolettese – Axys Zola 1-1

San Marino – Ciliverghe Mazzano 0-0

Sasso Marconi – Classe 2-0

Vigor Carpaneto – Mezzolara 3-0

CLASSIFICA





GIRONE E

AC Aglianese – Bastia 0-3

Cannara – Montevarchi Calcio 1-0

Ponsacco – Viareggio 1-1

Prato – Scandicci 2-1

Real Forte Querceta – Pianese 0-4

San Donato – UC Sinalunghese 3-0

Sangimignano Sport – Ghivizzano Borgo 0-1

Sangiovannese – Massese 1-0

Trestina – Gavorrano 0-1

Tuttocuoio – Seravezza Pozzi 1-2

CLASSIFICA





GIRONE F

ASD Francavilla – Sammaurese 4-0

Campobasso – ASD Pineto Calcio 0-3

Forlì – Agnonese 1-2

Isernia – Vastese 1-0

Jesina – Cesena 0-2

Matelica – S. N. Notaresco 3-2

Recanatese – Giulianova 1-0

Sangiustese – Avezzano 1-1

Santarcangelo – Castelfidardo 0-0

Savignanese – Montegiorgio 2-1

CLASSIFICA

GIRONE G

Albalonga – Aprilia 1-3

Anzio Calcio 1924 – Castiadas 2-1

Avellino – Latte Dolce 1-1

Citta di Anagni – Monterosi FC 0-3

Ladispoli – Vis Artena 2-1

Lanusei Calcio – Cassino 1-0

Latina – Ostia Mare 0-1

Lupa Roma – Budoni 1-3

SFF Atletico – Flaminia 3-0

Torres – Trastevere Calcio 2-1

CLASSIFICA





GIRONE H

Audace Cerignola – SS Nola 1925

Bitonto – Citta di Fasano 1-2

Francavilla – Gelbison Cilento 1-0

Gragnano – Savoia 0-0

Picerno – Nardò 3-0

Pomigliano – Altamura 0-0

Sorrento – Gravina 1-2

Taranto – Andria 1-3

Vesuvio Ercolanese – Sarnese 0-2

CLASSIFICA





GIRONE I

Bari – Locri 1909 3-0

Cittanovese – AS Acireale 3-2

Marsala – Turris 0-0

Messina – Castrovillari POSTICIPATA

Nocerina – Igea Virtus 2-1

Roccella – US Palmese 2-2

Rotonda – Gela 2-4

Sancataldese – Città di Messina 3-2

Troina – Portici 1906 1-2

CLASSIFICA