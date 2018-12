Video/ Padova-Benevento (0-1): highlights e gol della partita (Serie B, 18^ giornata)

Ecco il video con gli highlights e i gol di Padova-Benevento 0-1 valevole per la diciottesima giornata di Serie B 2018-19. Dopo oltre tre mesi il Benevento ritrova la vittoria in trasferta ed espugna l’Euganeo battendo di misura il Padova grazie al gol di Riccardo Improta che a poco più di dieci minuti dal novantesimo regala i tre punti a Cristian Bucchi approfittando dell’uscita incerta del portiere Merelli che non riesce a spazzar via il pallone che a quel punto viene raccolto e depositato in rete dal numero 16 ospite. Per i biancoscudati si tratta della quinta sconfitta consecutiva, la salvezza diretta ora si trova a ben otto punti di distanza e gli uomini di Foscarini devono ringraziare Perugia e Spezia che hanno fatto il loro dovere battendo rispettivamente Foggia e Crotone, impedendo a queste due squadre di distanziare il nuovo fanalino di coda del campionato di Serie B dopo che il Livorno ha compiuto un bel passo in avanti asfaltando il Carpi per 4 a 1. A dire il vero il Padova nel recupero ha anche avuto la possibilità di evitare il KO con Capello che a pochi passi da Montipò non è riuscito a buttarla dentro, gettando letteralmente alle ortiche un’occasione colossale per diventare l’eroe di giornata, un grave errore sotto porta che probabilmente toglierà parecchie ore di sonno al centravanti del Padova, incapace di trovare la via d’uscita dal tunnel che aveva imboccato quando in panchina sedeva ancora Bisoli, artefice della promozione in B la scorsa stagione e che quest’anno è stato liquidato non appena le cose hanno cominciato ad andare male. Nel tentativo – vano – di scuotere l’ambiente e cambiare rotta, a quanto pare però la crisi è più seria di quanto si temesse e a questo punto solamente un miracolo può rimettere in carreggiata un Padova che al giro di boa sembra già destinato a scendere nuovamente di categoria.

LE DICHIARAZIONI

Il commento del match-winner, Riccardo Improta: “Grandissima vittoria, con le ex-squadre riesco sempre a fare gol, lo dedico alla mia famiglia e in particolare alla mia ragazza. Godiamoci questi tre punti finché possiamo, tra due giorni arriva il Brescia e non possiamo sottovalutarlo. Rispetto agli avversari siamo stati più cattivi sulle seconde palle e abbiamo creduto di più nella vittoria, a questi livelli l’atteggiamento e la tigna fanno un’enorme differenza, il Padova resta comunque un’ottima squadra anche se è ultima in classifica. Il nostro obiettivo è arrivare il più in alto possibile, non poniamoci limiti e ricaviamo il massimo da ogni gara, dobbiamo soltanto avere un po’ più di fiducia nei nostri mezzi!”

PADOVA-BENEVENTO 0-1, HIGHLIGHTS E GOL

