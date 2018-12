Video/ Albinoleffe Imolese (1-1): highlights e gol della partita (Serie C)

Albinoleffe-Imolese termina con il risultato di 1-1 per effetto delle reti siglate da Carraro e Sbaffo. Prima di raccontare il match andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni partendo dall’Albinoleffe, che oggi si schiera con un duttile 3-5-2. Sibilli e Kouko sono supportati da una folta mediana, dove Gonzi e Ruffini agiscono da esterni. L’Imolese, invece, risponde con un 4-3-1-2: Mosti è il trequartista dietro a Belcastro e Giovinco. Pronti, via. Come si vede nel video di Albinoleffe Imolese, gli ospiti sono subito pericolosi al 1′ con un tiro di Bensaja che non trova lo specchio. Al 16′ rispondono con gli interessi i padroni di casa: Sibilli calcia dal limite su un errore di Carini ma lo stesso difensore rimedia deviando in corner. Poco dopo ancora Sibilli pericoloso: l’attaccante entra in area, si presenta davanti al portiere Zommers ma calcia clamorosamente sul fondo. Al 36′ l’Albinoleffe va ancora vicina al gol con una chance piuttosto nitida. Ruffini sfonda sulla destra e mette in mezzo un traversone al bacio per Kouko. L’attaccante impatta la sfera con il mancino ma il suo tentativo è centrale e facile preda di Zommers. L’Imolese pensa più a difendersi che non ad attaccare. Gli uomini di Dionisi sono spuntati in proiezione offensiva e soffrono le avanzate avversarie sugli esterni.

LA RIPRESA

Nella ripresa l’Imolese passa subito in vantaggio. Al 47′ Carraro lascia partire un destro dal limite che viene deviato e inganna Coser. L’Albinoleffe reagisce subito con una punizione velenosa di Giorgione e uno squillo di Gelli. Al 63′ riecco l’Imolese con Mosti: bravo Coser ad opporsi. Nel finale Zommers respinge un tiro di Kouko; Sbaffo anticipa Carini e viene steso. Per l’arbitro Ricci è calcio di rigore. Dagli undici metri va lo stesso Sbaffo che spiazza Zommers per l’1-1. Nell’ultimo dei cinque minuti di recupero c’è spazio per l’ultima chance dei locali: Nichetti stacca di testa ma il suo tentativo termina alto sopra la traversa. Finisce 1-1, con un punto a testa.

Ecco il video di Albinoleffe Imolese, con le azioni salienti del match.





