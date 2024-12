DIRETTA SLALOM VAL D’ISERE: CLEMENT NOEL PER IL TRIS IN CASA

La diretta slalom Val d’Isere che ci terrà compagnia oggi, domenica 15 dicembre 2024, per la Coppa del Mondo di sci maschile, vivrà soprattutto dell’attenzione per un concorrente sulla classica pista Face de Bellevarde. Parliamo naturalmente del padrone di casa Clement Noel, dal momento che l’olimpionico francese ha iniziato la stagione come meglio non avrebbe potuto, con le vittorie di entrambi gli slalom già disputati, prima a Levi alla metà del mese di novembre e poi anche sulle nevi austriache di Gurgl una settimana più tardi. In passato la continuità è stata il punto debole di Noel, ma un eventuale tris sarebbe un messaggio chiarissimo a tutti i rivali.

DIRETTA/ Slalom Killington: Camille Rast ha vinto ed è leader, Collomb ok! (CdM sci, oggi 1 dicembre 2024)

Salvo strascichi dopo la caduta in gigante, Noel quindi sarà grande per il principale favorito per la vittoria nella diretta slalom Val d’Isere, ma come al solito fra i pali stretti sono tanti i possibili protagonisti. La Norvegia punta in particolare su Henrik Kristoffersen e Atle Lie McGrath, Lucas Braathen punta al primo podio da brasiliano anche in slalom, poi sono molti a potersi inserire, dallo svizzero Loic Meillard allo svedese Kristoffer Jakobsen fino all’altro francese Steven Amiez, tanto per limitarci a fare i nomi solamente di chi è già andato forte tra la Finlandia e l’Austria e spera di confermarsi con la diretta slalom Val d’Isere…

Diretta slalom maschile Gurgl/ Clement Noel ha vinto e fa il bis! Secondo Jakobsen (24 novembre 2024)

SLALOM VAL D’ISERE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Gli orari della diretta slalom Val d’Isere prevedono l’inizio alle ore 10.00 con la prima manche, mentre alle ore 13.00 potremo seguire la seconda manche con i migliori 30 della prima. Quanto agli appuntamenti televisivi, ecco che come al solito la diretta slalom Val d’Isere in tv sarà garantita per tutti su Rai Sport e per gli abbonati su Eurosport, con i servizi forniti da sito e app di Rai Play per tutti oppure il servizio di Discovery + su abbonamento per la diretta slalom Val d’Isere in streaming video.

DIRETTA SLALOM FEMMINILE GURGL/ Mikaela Shiffrin ha vinto, Colturi seconda! (CdM sci 23 novembre 2024)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA SLALOM VAL D’ISERE in STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA SLALOM VAL D’ISERE: QUALI SPERANZE PER GLI AZZURRI?

Presentando la diretta slalom Val d’Isere non abbiamo fatto finora alcun nome di sciatori italiani, perché purtroppo l’inizio di stagione è stato a dir poco disastroso per la nostra Nazionale fra i pali stretti. A Levi fu un fallimento totale, con nessun slalomista italiano fra i primi 30 qualificati per la seconda manche, poi ecco pochi giorni dopo il grave infortunio che purtroppo metterà fuori causa Tommaso Sala per tutto il resto della stagione, un colpo molto duro perché parliamo del nostro atleta più regolare nella specialità negli ultimi anni.

La gara di Gurgl ha poi mostrato almeno qualche spiraglio di luce, con tre qualificati per la seconda manche, anche se il diciassettesimo posto di Alex Vinatzer come migliore risultato non può soddisfare nessuno, così come i piazzamenti ancora più nelle retrovie per Tobias Kastlunger e il veterano Stefano Gross. Speriamo allora almeno in qualche ulteriore miglioramento, anche perché poi i due slalom successivi saranno quelli in Alta Badia e in notturna a Madonna di Campiglio, quindi nel contesto delle nostre gare di casa. Dalla Francia torneremo con qualche gioia grazie alla diretta slalom Val d’Isere?