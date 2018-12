Video/ Napoli Bologna (3-2): highlights e gol della partita (Serie A, 19^ giornata)

Al San Paolo il Napoli deve sudare per superare un agguerritissimo Bologna, sempre in partita e a sorpresa anche molto pericoloso. Nel video di Napoli Bologna troviamo gli azzurri subito in palla, con il gol di Milik al sesto, frutto di una scivolata che ha risolto un batti e ribatti dentro l’area rossoblu. I felsinei di Inzaghi non accettano passivamente l’uno a zero e dopo aver macinato con Palacio, pareggiano i conti col paraguaiano Santader. Il centravanti dei felsinei insacca al trentottesimo con una girata di testa che non lascia scampo a Meret. Nella ripresa gli azzurri ritrovano il vantaggio con Milik, bravissimo ad incornare un cross dalla destra di Malcuit e a riportare avanti il Napoli. I ritmi restano alti ma per un altro gol bisogna attendere l’ottantaduesimo, quando Danilo salta più in alto di tutti e deposita in rete alle spalle di un Meret non proprio attentissimo. E’ quasi fatta per i rossoblu, ma i padroni di casa non ci stanno e si esaltano con Mertens: il belga sfodera un destro imprendibile dai venticinque metri su cui Skorupski non può nulla. Al triplice fischio fa festa il Napoli di Ancelotti, Bologna sempre più in zona retrocessione.

IL TABELLINO

Napoli-Bologna 3-2 (primo tempo 1-1)

Marcatori: 15’ pt e 7’ st Milik, 37’ pt Santander, 35’ st Danilo, 42’ st Mertens

Assist: 37’ pt Palacio, 7’ st Malcuit, 35’ st Pulgar

NAPOLI (4-3-3): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam (23’ st Mario Rui); Callejon (39’ st Ounas), Zielinski, Allan, Verdi (13’ st Fabian); Mertens, Milik. All. Ancelotti

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Danilo, De Maio, Helander; Dijks, Pulgar, Svanberg (26’ st Nagy), Poli (34’ st Orsolini), Mattiello; Santander (39’ pt Falcinelli), Palacio. All. Inzaghi

Arbitro: Calvarese di Teramo

Ammoniti: 24’ pt Pulgar, 1’ st De Maio, 47’ st Allan

Ecco il video di Napoli Bologna con le azioni salienti del match.