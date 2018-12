Video/ Alessandria-Juventus U23 (0-1): highlights e gol della partita (Serie C girone A, 20^ giornata)

Vi proponiamo il riassunto di Alessandria-Juventus U23 0-1 con il video degli highlights e dei gol che hanno caratterizzato il match valevole per la ventesima giornata di Serie C girone A. Archiviare il 2018 e cominciare il girone di ritorno con un sorriso: è quello che hanno fatto i ragazzi di mister Zironelli espugnando il Moccagatta (impianto dove, tra l’altro, giocano le loro gare interne) con il gol di Mavididi che dopo aver recuperato palla a centrocampo (fatale l’errore di Bellazzini che si addormenta e spiana la strada al contropiede micidiale dei bianconeri) con la collaborazione di Olivieri gonfia la rete e trafigge Cucchietti. Il tutto quando, poco prima, Del Favero si era fatto trovare pronto sul tentativo da fuori area di Sartore che per poco non aveva sorpreso la retroguardia avversaria. Sullo 0-1 gli uomini di Gaetano D’Agostino assediano l’area di rigore della Juventus U23 con la premiata ditta Santini-De Luca che non riesce a lasciare il segno pur impegnando Del Favero che in un paio di occasioni ci deve mettere i guantoni. Nella seconda frazione di gioco l’Alessandria continua ad attaccare, Santini di testa non inquadra lo specchio da pochi metri mentre a ridosso del novantesimo Del Favero è bravissimo a dire di no a Rocco che sciupa tutto dopo essersi portato fin dentro l’area piccola. Risultato che rimane in bilico fino al triplice fischio dell’arbitro Marchetti, i tre punti vanno alla Juventus U23 che in questa maniera si allontana ulteriormente dalla zona calda della classifica e fa un balzo in avanti non indifferente verso la parte sinistra della graduatoria.

LE DICHIARAZIONI

In conferenza stampa, al termine della partita, si è presentato il tecnico della Juventus U23, Mauro Zironelli: “Questa vittoria rappresenta un’importante iniezione di fiducia per noi ma guai a montarci la testa: non abbiamo ancora fatto nulla e c’è ancora tutto il girone di ritorno da disputare, non dobbiamo mollare un centimetro. La pausa arriva nel momento ideale per chi aveva bisogno di tirare il fiato e riposarsi, a fine dicembre la stanchezza accumulata comincia a farsi sentire, inoltre contiamo di recuperare qualche infortunato e avere così più alternative alla ripresa dei campionati”.

ALESSANDRIA-JUVENTUS U23 0-1, HIGHLIGHTS E GOL





