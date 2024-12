PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: QUOTE E PREVISIONI 5^ GIORNATA

I pronostici Conference League stanno per arrivare finalmente alla conclusione della prima fase, quella del super girone da 36 squadre: giovedì 12 dicembre si gioca la quinta giornata che è la penultima, perché in questa competizione ne sono previste soltanto sei prima di aprire ai playoff che, lo ricordiamo e qui senza differenza rispetto alle altre due coppe, riguardano le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto con le prime otto che andranno subito agli ottavi, mentre le altre che saranno inevitabilmente eliminate. Cosa succederà allora oggi sui campi? È quello che proviamo a valutare con i pronostici Conference League.

Entriamo nella quinta giornata con Chelsea e Legia Varsavia a punteggio pieno e ad un passo dalla qualificazione tra le prime otto, alcune grandi sorprese come Jagiellonia e Vitoria Guimaraes che non vogliono assolutamente mollare e, naturalmente, una Fiorentina che dopo l’inattesa sconfitta di Nicosia si è immediatamente rifatta pur soffrendo più del previsto contro il Pafos, ma in ogni caso portando a casa una vittoria che la tiene al sesto posto e dunque con la speranza di evitare il turno di spareggio. Facendoci aiutare dalle quote fornite dalle agenzie diamo subito il via a questo nuovo capitolo dedicato ai pronostici Conference League, parlando delle partite più interessanti.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: FIORENTINA LASK

È inevitabile che il nostro excursus nei pronostici Conference League debba iniziare da Fiorentina Lask, che a dire il vero appare come una partita a senso unico: i viola come detto hanno vinto tre partite su quattro, fino a questo momento non hanno mai affrontato grandi avversari e tra l’altro hanno anche leggermente sofferto, ma quando si è trattato di vincere le gare lo hanno fatto e ora puntano le ultime due affermazioni per volare agli ottavi, mentre il Lask Linz è ancora senza successi e, con appena due pareggi, fronteggia una situazione molto delicata con un’eliminazione che non è assolutamente lontana come scenario ipotetico.

L’agenzia Snai ci dice di una Fiorentina nettamente favorita, il segno 1 per la sua vittoria vi farebbe guadagnare 1,35 volte quello che avrete pensato di mettere in palio mentre il segno 2 che regola l’eventualità del successo del Lask porta in dote una vincita che corrisponde a 7,50 volte la vostra giocata, infine abbiamo ovviamente il segno X che identifica l’opzione del pareggio, se all’Artemio Franchi le cose dovessero finire in questo modo il bookmaker vi premierebbe con una somma che equivale a 4,75 volte l’importo che avrete investito su questa partita.

PRONOSTICI CONFERENCE LEAGUE: MLADA BOLESLAV JAGIELLONIA

Ora con i pronostici Conference League affrontiamo Mlada Boleslav Jagiellonia: come già detto i polacchi stanno stupendo tutti e sarebbero a punteggio pieno se due settimane fa non avessero subito un beffardo pareggio sul campo del Celje, il 3-3 in Slovenia li tiene comunque al terzo posto in classifica e ora arriva questa seconda trasferta consecutiva che è un derby dell’Est contro i cechi del Mlada Boleslav, che nell’ulòtimo turno hanno fatto il colpo grosso battendo il Betis ma in precedenza avevano sempre perso (anche contro il Noah), ma in ogni caso possono ancora sperare di prendersi un posto nei playoff.

Addirittura i bookmaker considerano il Mlada Boleslav favorito questa sera: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma che equivale a 2,10 volte quanto avrete giocato, siamo invece ad un valore pari a 3,10 volte l’importo investito per il segno 2 che regola l’opzione del successo dello Jagiellonia, dunque possiamo comunque parlare di uno scenario in equilibrio con il segno X sul quale puntare per il pareggio che vi garantirebbe una vincita che corrisponde a 3,50 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul piatto.