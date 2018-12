Video/ Cittadella Palermo (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 19^ giornata)

Analizziamo il video di Cittadella Palermo, partita di Serie B vinta dai rosanero che si laureano campioni d’inverno nel torneo cadetto. Decide il match la rete di César Falletti a inizio ripresa. I rosanero consolidano il primo posto toccando quota 37 punti. Il Cittadella invece perde un po’ di terreno nella corsa ai playoff ma rimane in zona calda: settimo posto con 26 punti. Nel prossimo turno di Serie B (sabato 19 gennaio) il Palermo ospiterà la Salernitana mentre i veneti andranno a giocare a Crotone.



VIDEO CITTADELLA PALERMO: IL PRIMO TEMPO

Cittadella con il 4-3-1-2. In porta Paleari, difesa con Ghiringhelli, Adorni, Drudi e Benedetti. A centrocampo Settembrini, Iori e Branca. In avanti spazio a Siega in supporto della coppia Panico-Finotto. Modulo a specchio per i rosanero. Tra i pali Pomini, difesa con Salvi, Bellusci, Pirrello e Szymiński. In mediana spazio a Murawski, Jajalo e Chochev. In zona offensiva Falletti dietro la coppia Trajkovski-Moreo. Benedetti si avventura in un’azione personale, supera due avversari ma poi perde contatto col pallone. Sfuma l’azione. Baricentro estremamente alto del Cittadella in questa fase iniziale. Ghiringhelli scodella dentro da destra, Siega incorna ma trova una deviazione. Da corner Benedetti scodella dentro dalla bandierina, palla su Siega che colpisce male. Libera il Palermo. Punizione interessante conquistata dal Palermo in proiezione offensiva. Chochev calca la punizione, traversone al centro che viene agguantato da Paleari. Ci prova Finotto. Cross sul primo palo di Benedetti, cross teso sul quale si avventa proprio lui. Conclusione in tuffo e palla che termina fuori. Break del Cittadella a centrocampo, Iori recupera palla e lancia subito Finotto ma il passaggio è troppo lungo. Salvi da rimessa laterale cerca direttamente Moreo in area, l’attaccante si eleva per raggiungere il pallone ma viene anticipato. Al 25esimo ci prova Panico. Ancora palla per l’attaccante del Cittadella che se la ritrova sui piedi in piena area, calcia da posizione centrale e ravvicinata ma spedisce alto. Siega parte sulla sinistra, prova ad accentrarsi ma trova la chiusura di Salvi che fa muro. Alla mezzora ci prova Finotto. Benedetti lascia partire un gran traversone, si erge Finotto che incorna da due passi. Palla che sfiora il palo. Tentativo di Chochev. Falletti calcia da fuori, palla deviata che finisce in area sui piedi di Chochev che corregge in porta. Reattivo Paleari che ci arriva. Riecco Panico. Palla dentro dalla destra, Panico in torsione ed in un fazzoletto colpisce in porta. Tiro alto. Prima dell’intervallo chance per i siciliani. Azione insistita del Palermo, Trajkovski dalla sinistra calcia in porta ma sbatte contro Paleari che respinge.

VIDEO CITTADELLA PALERMO: IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo ci porta subito un’emozione. Benedetti scodella ancora dentro, Panico si ritrova il pallone sui piedi e calcia in porta colpendo soltanto il palo. Cittadella nuovamente pericoloso. Sugli sviluppi del corner la palla sviene scodellata dentro, arriva da dietro Adorni che impatta in terzo tempo. Fuori di poco. Al 52esimo si sblocca il risultato ma a passare in vantaggio sono i rosanero. Errore grave di Iori che si fa rubare palla da Trajkovski, palla su Falletti che viene lasciato solo ed ha modo di puntare la porta e scarica il tiro che buca Paleari: 0-1. Intervento duro di Benedetti su Chochev, giallo per il giocatore granata. Settembrini fa partire il cross dalla bandierina, palla su Adorni che commette fallo in attacco. Punizione Palermo. Cittadella che sembra aver subito a livello psicologico il gol del Palermo. Settembrini ci prova ancora dalla distanza, tiro che termina a lato. Cambio Cittadella: fuori Panico, dentro Proia. Altro cambio Cittadella: fuori Branca, entra in campo Malcore. Quest’ultimo si mette subito in mostra e prova a calciare da posizione defilata, palla sul secondo palo che però termina a lato. Benedetti scodella dentro, palla in mezzo che viene messa via dalla difesa rosanero. Palla in area su Malcore che spalle alla porta ma da due passi colpisce in girata ma trova male il pallone. Blocca Pomini. Cambio Palermo: esce Chochev, dentro Haas. Retropassaggio quasi suicida di Drudi che rischia di servire Moreo, risolve Adorni che si allunga ed aggancia la sfera. Cambio Cittadella: entra in campo Bussaglia, esce Siega. Arriva il cambio per il Palermo: fuori Murawski, dentro Fiordilino. Scontro duro tra Szymiński e Ghiringhelli, ha la peggio il giocatore del Cittadella. Entrano in campo i sanitari dei granata. Perde tempo Fiordilino per la rimessa, giallo per lui. Il Palermo espugna il Tombolato.



