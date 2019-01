Infortunio Nzonzi/ Roma news, lussazione al piede: il francese salta la Coppa Italia?

L’infortunio di Nzonzi mette in difficoltà Eusebio Di Francesco che rischia di perdere per un po’ un punto fermo della sua Roma. Il centrocampista francese ex Siviglia si è procurato la lussazione del quarto dito del piede sinistro. Non è un problema grave, ma comunque gli dovrebbe impedire di essere in campo nella sfida di lunedì di Coppa Italia contro la Virtus Entella. Una sfida contro un avversario di Serie C ma che ha eliminato il Genoa e andrà all’Olimpico a fare la partita della vita. I giallorossi sono in un momento di lenta ripresa e hanno assolutamente bisogno di vincere per evitare un calo emotivo per una sconfitta contro un avversario di due categorie inferiore. A questo si somma l’indisponibilità di Daniele De Rossi che da diverso tempo ha accusato problemi fisici e che non sembra destare tranquillità nella società pronta proprio per questo a tornare sul calciomercato alla ricerca di un centrocampista.

Infortunio Nzonzi, Roma news: chi gioca contro l’Entella?

Chi giocherà contro l’Entella dopo l‘infortunio di Nzonzi? La Roma si trova di fronte a un rebus con Eusebio Di Francesco che ha ancora da chiarire alcuni dubbi. È probabile che il tecnico pescarese sarà costretto a rinunciare a un calciatore fisico in mezzo al campo, affiancando a Bryan Cristante l’eclettico Lorenzo Pellegrini. Daniele De Rossi è ancora fermo ai box per diversi problemi fisici e con lui c’è anche il giovane talento Ante Coric non ancora al meglio. Difficile pensare che Di Francesco possa variare il suo 4-2-3-1 che al momento regala ancora delle certezze, grazie a un equilibrio finalmente raggiunto. Possibile però che Nzonzi forzi il recupero e possa essere a disposizione, magari con qualche infiltrazione. Seppur sulla carta gara dal risultato scontato l’Entella ha già eliminato il Genoa e andrà a Roma a fare la gara della vita. Sarà importante vincere e passare il turno, per evitare ulteriori cali emotivi pronti a rovinare la stagione.

