HIGUAIN, SCIVOLATA SU GATTUSO NEL TORELLO A GEDDA/ Video, entrata e fuga: Rino si sfoga su Romagnoli

Non c’è dubbio che sia Gonzalo Higuain l’osservato speciale in casa Milan a due giorni dalla finale di Supercoppa Italiana: sarà quella contro la Juventus l’ultima gara in rossonero del Pipita prima di un trasferimento al Chelsea che in molti danno per fatto? In attesa di rispondere a questa domanda l’argentino vive sotto i riflettori di una stampa attenta a captare ogni segnale – positivo o negativo – che attesti lo stato d’animo di Higuain e il suo attaccamento alla maglia milanista. Quel che è certo è che il Pipita non ha perso la voglia di scherzare e di fare gruppo insieme ai suoi compagni di squadra. Oggi la squadra si è allenata a Gedda e ha preso contatto con le condizioni di gioco che caratterizzeranno la finale di mercoledì ed è stato proprio durante il torello che Higuain si è reso protagonista di una scivolata che è già diventata virale sui social. Chi l’ha subita? Sì, proprio l’uomo che più di ogni altro lo sta difendendo dalle critiche: Rino Gattuso.

HIGUAIN, SCIVOLATA SU GATTUSO: IL VIDEO

Chiariamolo subito: nessun caso Higuain per la scivolata nel torello ai danni di mister Gattuso, anzi! Il Pipita è stato protagonista sì di un intervento da dietro per recuperare palla ma, atterrato l’allenatore del Milan, si è prontamente allontanato ridendo, a dimostrazione del clima di armonia che si respira in gruppo (e del fatto che fare fallo a Gattuso, ancora oggi, non è la migliore delle idee). Del fallo di Higuain, però, qualcuno ne ha fatto le spese: di chi si tratta? Del povero Alessio Romagnoli. Se vi state chiedendo cosa c’entri adesso il capitano del Milan ecco la risposta: su qualcuno Gattuso doveva pur sfogarsi, no? Troppo distante Higuain, Gattuso – in pressing asfissiante per uscire dal centro del torello – è entrato in tackle su Romagnoli, a sua volta atterrato. Com’è andata a finire? Tra grasse risate, guardate il video qui sotto!





