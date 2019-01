INFORTUNIO JUAN JESUS/ Roma, problema al ginocchio, esce durante il match con l’Entella

Tegola per la Roma nel match contro la Virtus Entella in Coppa Italia. Il difensore brasiliano Juan Jesus è stato infatti costretto ad abbandonare il campo dopo soli 9′ di gioco a causa di un infortunio al ginocchio. Un problema apparso piuttosto serio, col calciatore molto dolorante e costretto ad abbandonare il campo in barella, sostituito da Marcano. Un imprevisto che sicuramente non ci voleva per Eusebio Di Francesco, che ha sempre tenuto in ampia considerazione Juan Jesus per la sua versatilità. Il brasiliano sa muoversi bene sia come difensore centrale, ruolo divenuto ormai il principale per lui, sia come esterno laterale nella linea difensiva a quattro, e si è saputo adattare anche quando il tecnico abruzzese si è affidato alla retroguardia a tre. Serviranno accertamenti per capire l’entità dell’infortunio, sicuramente i giallorossi sperano di scongiurare uno stop per il loro difensore a stagione appena ricominciata dopo la sosta invernale.

SITUAZIONE DA MONITORARE

Proprio la versatilità di Juan Jesus è il fattore che preoccupa maggiormente la Roma in proiezione di un suo possibile stop fisico. L’ex interista infatti, potendo ricoprire più ruoli, dovendosi fermare anche solo per qualche settimana lascerebbe un buco che il club capitolino dovrebbe pensare di coprire attraverso il mercato. Sulle trattative il DS Monchi ha continuamente gettato acqua sul fuoco negli ultimi giorni, sottolineando anche prima del match contro l’Entella come la squadra “dovrà trovare nuove risorse tra gli elementi già disponibili in rosa”. Una responsabilizzazione di chi ha giocato meno nella prima metà della stagione, compreso Juan Jesus che Di Francesco a volta ha preferito anche a Federico Fazio nel girone d’andata nel suo schieramento difensivo. Sicuramente l’espressione del giocatore al momento dell’uscita in barella non era rassicurante: gli accertamenti al ginocchio destro aiuteranno a chiarire la situazione e a comprendere se Monchi dovrà cercare un’alternativa sul mercato.

