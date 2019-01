Video/ Roma Entella (4-0): highlights e gol della partita. Poker giallorosso (ottavi Coppa Italia)

Riguardando il video di Roma Entella siamo davanti a una Roma senza problemi nell’ottavo di finale di Coppa Italia che la vedeva impegnata contro la Virtus Entella, formazione del campionato di Serie C. Bastano meno di 25 secondi ai giallorossi per sbloccare il risultato, al primo affondo il turco Under mette un pallone a centro area dove Patrick Schick devia in rete di tacco, una costante nella stagione romanista. Dall’altra parte, l’Entella prova comunque a tenere la testa alta e resta in partita per tutto il primo tempo. In cui la Roma, dopo il forfait nel riscaldamento di Diego Perotti per un problema al polpaccio, deve fare a meno anche di Juan Jesus, che esce in barella per un infortunio al ginocchio. Al suo posto ecco Marcano, e nel recupero della prima frazione di gioco sarà proprio l’ex Porto ad andare in gol siglando il raddoppio, che permette alla squadra di Di Francesco di andare al riposo con un rassicurante doppio vantaggio.

DOPPIO SCHICK, LA CHIUDE PASTORE

Secondo tempo ancora più sul velluto per la Roma che stavolta impiega qualche secondo in più, per la precisione 2′, per andare in gol dopo la ripresa del gioco. Stavolta è Justin Kluivert a servire l’assist vincente a Patrick Schick, che realizza così la doppietta personale. Sul 3-0 il secondo tempo è di fatto una passerella per gli uomini di Di Francesco, che riescono a timbrare ancora il cartellino con il gol alla mezz’ora grazie a Javier Pastore. Poco da segnalare nel finale se non l’esordio assoluto in prima squadra per i giallorossi di Alessio Riccardi, classe 2001. La Roma batte 4-0 l’Entella e ora affronterà il quarto di finale, sempre in gara unica ad eliminazione diretta, a Firenze contro la Fiorentina di Stefano Pioli, vincente 0-2 domenica scorsa sul campo del Torino.





