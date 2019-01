Chi è Christian Pulisic?/ Video Calciomercato, il Chelsea anticipa tutti, colpo da 64 milioni

Chi è Christian Pulisic? E’ questa la domanda di moltissimi appassionati che ancora non conoscono il talento classe 1996, il primo colpo di calciomercato invernale per il Chelsea di Sarri. La notizia della chiusura dell’affare per il cartellino dello statunitense è arrivata solo poche ore fa: il Borussia Dortmund cederà il cartellino di Pulisic al club inglese siglando un accordo da 64 milioni di euro. Una cifra ben importante per questo esterno destro d’attacco, che però come si vede bene nel video sotto (fatto dal club giallonero solo poche settimane fa per il compleanno dello stesso Pulisic) ha già fatto vedere davvero grandi meraviglie in campo. I numeri di Pulisic anche solo nel stagione corrente della Bundesliga sono infatti davvero importanti, specie se si ricorda la giovane età dello stesso americano, cresciuto nel vivaio del club, che lo aveva strappato dal Pa Classics nel febbraio del 2015. Dando un occhio alle statistiche ecco infatti che Pulisic in Bundesliga ha già messo a segno 11 presenze e fissato a 485 i minuti di gioco, con pure un gol e due assist vincenti: a questi vanno aggiunti pure altre due reti, segnate in occasione della Champions league come pure della Coppa Dfb. Da segnalare poi il suo contributo anche alla magli della nazionale: proprio lo scorso novembre il giocatore ha pure affrontato l’Italia in amichevole.

CHI E’ CHRISTIAN PULISIC?: LE CIFRE DELL’AFFARE CON IL CHELSEA

Visto chi è Christian Pulisic e i numeri pesanti messi a segno con la maglia del Borussia Dortmund (15 gol in 110 presenze in tutto) andiamo a approfondire in che modo il Chelsea di Sarri è riuscito a superare la concorrenza di Liverpool e Manchester City per accaparrarsi questo giovane gioiello. Secondo quanto si legge pare infatti che l’accordo tra giocatore e le due società si sia chiuso attorno i 64 milioni di euro: nel dettaglio va poi detto che l’esterno offensivo rimarrà in prestito a Dortmund fino a fine stagione per poi unirsi ai suoi compagni di squadra a Londra solo nel corso dell’estate. Segnaliamo inoltre che sulla carta Pulisic avrebbe avuto un contratto in scadenza con i gialloneri fino al 2020: il sogno della éremier league e la pesante offerta presentata ai Blues però hanno fatto cambiare idea alla dirigenza del club tedesco.