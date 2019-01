MICHAEL SCHUMACHER, LA MOGLIE CORINNA: “FACCIAMO DI TUTTO PER LUI”/ 50 anni domani, creato un museo virtuale

Domani Michael Schumacher compie 50 anni, la famiglia ha voluto inviare un messaggio a tutti i suoi sostenitori ed ha annunciato la creazione di un museo virtuale dedicato al campione tedesco. In una lunga nota diramata sui social ufficiali, la moglie Corinna ha esordito: «Siamo felici di festeggiare il 50° compleanno di Michael domani insieme a voi e diciamo grazie dal profondo del nostro cuore per il fatto che possiamo farlo insieme». Prosegue la compagna dell’ex ferrarista: «Come regalo a lui, e te e a noi, Keep Fighting Foundation ha creato un museo virtuale. L’App Ufficiale Michael Schumacher verrà rilasciata domani, in modo da poter rivedere tutti insieme i successi di Michael. L’app è un altro traguardo nel nostro sforzo di fare giustizia a lui e a voi, i suoi fan, celebrando i suoi traguardi. Vi auguriamo molto divertimento con questa». Conclude Corinna Schumacher: «Michael può essere orgoglioso di ciò che ha raggiunto, e anche noi! Ecco perché ricordiamo i suoi successi con la mostra di una collezione privata di Michael Schumacher a Colonia, pubblicando ricordi nei social e continuando il suo lavoro di beneficenza attraverso la fondazione. Vogliamo ricordare e festeggiare le sue vittorie, i suoi record e le sue esultanze. Potete essere sicuri che è nelle migliore delle mani e che stiamo facendo tutto quello che è umanamente possibile per aiutarlo». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

MICHAEL SCHUMACHER DOMANI COMPIE 50 ANNI

Michael Schumacher è in questi giorni al centro dell’attenzione: il 29 dicembre era il quinto anniversario dell’incidente sugli sci che ha stravolto la vita di Schumi, domani invece sarà il cinquantesimo compleanno del sette volte campione del Mondo di Formula 1, una cifra che naturalmente fa effetto e porterà a molti messaggi e iniziative. Oggi La Gazzetta dello Sport ha anticipato la ricorrenza con una lunga intervista a Jean Todt. Il dirigente francese, oggi presidente della Fia, è stato il capo della Gestione Sportiva della Ferrari dal 1993 al 2007 e ha dunque vissuto tutta l’epopea di Michael Schumacher al volante della Ferrari, diventandone con il tempo anche un grande amico. Il ricordo più bello è senza dubbio Suzuka 2000, il Gran Premio che diede la certezza del primo titolo iridato del binomio Schumacher-Ferrari, che a Maranello mancava da 21 anni: “Salendo sul podio dissi a Michael: ‘Abbiamo compiuto la nostra missione, la nostra vita sportiva d’ora in poi non sarà più la stessa’”. Iniziò in effetti un’epoca trionfale, fatta di cinque Mondiali consecutivi, paragonabile a quella di Lewis Hamilton oggi: “Se batterà i record di Schumi, sentirò un po’ di nostalgia”, ammette Jean Todt. Dalla trattativa per l’ingaggio (“Niki Lauda lo contattò per primo, l’incontro per la firma durò 12 ore”) fino all’addio del 2006 (“Non aveva più voglia di sentire addosso tutta quella pressione, di vivere tutti quegli impegni”), questa intervista è un tuffo nel passato certamente emozionante per tutti i tifosi di Michael Schumacher.

MICHAEL SCHUMACHER OGGI: PARLA JEAN TODT

C’è però anche un presente molto meno piacevole. Jean Todt, grande amico di Michael Schumacher e di tutta la sua famiglia – molto dolci sono le parole che dedica alla moglie Corinna -, rispetta la privacy che circonda Schumi: “Sta lottando e continuerà a farlo, ha una squadra accanto a lui, la sua famiglia, che è straordinaria. Tutto il resto è privato ed è giusto che resti così”. Qualcosa però emerge: Todt infatti ha dichiarato di fare visita a Schumi un paio di volte al mese e nelle scorse settimane aveva detto di avere visto insieme a Michael il Gran Premio del Brasile: “Con lui ho guardato tanti GP prima e anche dopo l’incidente. Ripeto, ne abbiamo viste tante di gare insieme e ne vedremo ancora molte”. Quando però l’intervistatore chiede se Schumacher percepisca di avere persone accanto e di stare vedendo la Formula 1, la risposta di Todt è secca: “Qui mi fermo”. Il presente è anche nella Fondazione “Keep Fighting”, di cui Todt è testimonial: “Se mi chiedono qualcosa e non è in contrasto con il mio ruolo, lo faccio volentieri”. Il futuro potrebbe essere invece il figlio Mick Schumacher: “Gli auguro il successo più grande, non è facile perché c’è un’attesa enorme su di lui con il cognome che porta. Deve andare avanti passo dopo passo”.



