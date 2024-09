Gina Schumacher, figlia maggiore del noto pilota Michael Schumacher, lo scorso 28 settembre è convolata a nozze con l’imprenditore tedesco Iain Bethke. I due hanno sugellato il loro amore con il matrimonio dopo sette anni di fidanzamento, tutto è rimasto ‘top secret’ fino al fatidico ‘SI’.

La figlia di Schumacher ha 27 anni ed è campionessa di equitazione, da tempo conviveva con il fidanzato il Svizzera ma trascorrevano moltissimo tempo nel ranch in Texas. Lui ha 28 anni e possiede un’azienda che si occupa di allevamento e di coaching di cavalli. A farli incontrare è stata proprio la loro comune passione per i cavalli, si sono infatti conosciuti in un maneggio ed è presto scoppiato l’amore tra loro.

Location da sogno per la figlia di Schumacher, dove si è sposata Gina Schumacher

Gina Schumacher e Iain Bethke si sono sposati sull’isola di Maiorca, nella villa di famiglia alle Baleari. L’elegante cerimonia si è tenuta nel giardino nel pomeriggio, addobbato con incantevoli decorazioni floreali. La figlia del pilota per il suo matrimonio ha scelto di indossare un abito a petali, fatto su misura, stilista Enzoani. Il marito ha invece indossato un gessato con gilet grigio e cravatta abbinata. E’ stata la chef stellata Macarena ad occuparsi del catering. Nessuna notizia o dettaglio è trapelato fino al giorno del matrimonio, i novelli sposi hanno preferito mantenere il più stretto riserbo in merito alla cerimonia.

Stando a quanto ha reso noto la ‘Blind’ sembra infatti che tutti coloro che hanno collaborato ai preparativi prima di entrare nella splendida villa, appartenuta in passato al presidente del Real Madrid Florentino Perez, hanno dovuto consegnare i loro smartphone. Per quanto riguarda gli invitati non sono trapelati molti dettagli, alle nozze però era presente il fratello minore della sposa, Mick, insieme alla fidanzata Laila Hasanovic. Anche lo zio Ralf Schumacher era presente alla cerimonia, al suo fianco il compagno Etienne Bosquet-Cassagne. Sui social non sono stati condivisi foto e video del matrimonio, la figlia del pilota ha però pubblicato un dolce scatto che ritrae lei e Iain abbracciati, nella didascalia ha scritto: “Forever yes to you, yes to forever.”

Michael Schumacher lontano da occhi indiscreti fino al matrimonio della figlia Gina

Non è chiaro se il pilota fosse presente alle nozze della figlia, ad oggi solo le persone più vicine a Schumacher conoscono le sue reali condizioni di salute. La novella sposa potrebbe aver optato per la cerimonia nella villa di famiglia proprio per avere il padre al suo fianco in uno dei giorni più importanti della sua vita.

Qualche tempo fa la moglie di Michael Schumacher, Corinne, è stata ricattata da tre uomini. Uno di loro era un ex collaboratore di famiglia, cosa hanno chiesto? 15 milioni di euro per evitare di pubblicare sul web alcuni scatti del pilota che lo immortalano prima e dopo l’incidente. Nei giorni scorsi un tribunale tedesco ha reso noto un rinvio a giudizio. Sembra che il matrimonio della figlia di Schumacher sia rimasto top secret fino all’ultimo anche a causa della spiacevole vicenda che ha colpito la sua famiglia. Negli ultimi giorni hanno prestato maggiore attenzione alla privacy per tenere alla larga occhi indiscreti. Non è nemmeno noto quando i due abbiano deciso di sposarsi, la proposta di matrimonio infatti non è mai stata ufficializzata.

