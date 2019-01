STEFANO SORRENTINO PARA RIGORE A CRISTIANO RONALDO/ Video, primo penalty sbagliato da CR7 in Italia

Stefano Sorrentino, portiere del Chievo, si è tolto la soddisfazione di aver parato il primo rigore dell’esperienza italiana di Cristiano Ronaldo. CR7 si è presentato sul dischetto nel posticipo della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, con la Juventus avanti già 2-0 contro i veneti ultimo in classifica. Il match dell’Allianz Stadium non ha trovato però la ciliegina sulla torta del gol del cinque volte Pallone d’Oro: nonostante una trasformazione ben piazzata sul lato destro, il balzo di Sorrentino è stato felino, e così Cristiano Ronaldo ha dovuto digerire per la prima volta, da quando indossa la maglia bianconera, lo smacco di un errore dagli undici metri, senza riuscire a staccare Duvan Zapata e Fabio Quagliarella in testa alla classifica dei marcatori.

LO SCONTRO NEL MATCH D’ANDATA

Le strade di Sorrentino e Cristiano Ronaldo si erano già incrociate in maniera significativa nel girone d’andata, con uno scontro tra il portiere del Chievo e CR7 che aveva fatto discutere. Sorrentino si era sfogato riguardo al fatto di non aver ricevuto delle scuse dopo il fallo subito dall’ex Real Madrid, ma poi aveva lui stesso stemperato la polemica. Tenendo però a mente l’accaduto e attendendo l’occasione migliore per una vendetta sportiva: a 40 anni Sorrentino si è tolto lo sfizio di parare un gran rigore, angolato e preciso, dimostrandosi uno dei portieri più longevi della Serie A. Nel finale di partita Ronaldo ha dimostrato una certa stizza nel non aver segnato, ma si è potuto consolare con il rotondo 3-0 che ha riportato la Juventus a +9 sul Napoli secondo in classifica.

