Tra due o tre anni, molto probabilmente, Cristiano Ronaldo si ritirerà dal calcio giocato. A dirlo è stato lo stesso campione portoghese, in una intervista rilasciata al canale in streaming Now, dove si è soffermato sul momento attuale di carriera e sulle sue prospettive future. Dunque, Cristiano Ronaldo si ritira? “Non so se lo farò presto ma credo che accadrà entro un paio di anni o tre. Probabilmente sarà ancora qui all’Al Nassr, perché sono felice e mi sono adattato molto bene al paese”, ha detto l’attaccante.

L’ex stella del Real Madrid non sembra intenzionata ad intraprendere la carriera di allenatore una volta appesi gli scarpini al chiodo, ma di sicuro resterà molto attivo: “Mi immagino impegnato in altre cose fuori dal mondo del calcio”. All’età di trentanove anni, CR7 non pensa ancora al ritiro, perlomeno non a strettissimo giro. D’altronde l’attaccante vuole infrangere altri record e ha tutte le intenzioni di andare avanti ancora un paio di stagioni.

Cristiano Ronaldo si ritira? Non è ancora il momento: “Mi piace giocare. E la Nazionale…”

“Mi piace giocare in Arabia Saudita e spero di continuare”, ha ammesso Cristiano Ronaldo, che con la casacca dell’Al Nassr ha già collezionato 50 gol. Per quanto riguarda l’impegno con la nazionale, la disponibilità di CR7 resta totale: “Provo un orgoglio immenso nel rappresentare il Portogallo e i suoi colori, per me è un sogno. Per questo quando lascerò la nazionale non lo comunicherò in anticipo, prima non lo dirò a nessuno. Sarà una decisione molto spontanea da parte mia, ma anche sulla quale avrò riflettuto a lungo”.

Dunque Cristiano Ronaldo vuole godersi appieno le ultime cartucce, dopodiché quando lascerà il calcio sarà impegnato in altre attività e nuovi progetti. Quali? Su questi l’ex Juventus lascia un velo di mistero ma conferma di non voler fare l’allenatore. “Mi immagino facendo altro, ma il futuro in realtà lo conosce solo Dio”.