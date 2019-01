Video/ Teramo-Imolese (0-2): highlights e gol della partita (Serie C, 22^ giornata)

L’Imolese sbanca il Bonolis battendo il Teramo per 2 a 0, diamo un’occhiata al video con gli highlights e i gol di Teramo-Imolese 0-2: nel match valevole per la 22^ giornata di Serie C girone B, la squadra allenata da Alessio Dionisi si conferma sempre più tra le note liete di questa stagione. I rossoblu salgono al terzo posto in classifica agganciando la Fermana che non è andata oltre l’1-1 in casa della Giana Erminio. L’Imolese archivia la pratica già nel primo tempo con l’uno-due assestato da Mosti e Valentini che nel giro di sei minuti, tra il 32′ e il 38′, trafiggono Lewandowski e condannano la compagine abruzzese alla resa incondizionata. Gli uomini di Foschi possono comunque recriminare per le traverse colpite da Cappa e Barbuti ma il passivo poteva essere peggiore se Lewandowski, poco prima dell’intervallo, non avesse fatto il suo dovere nei confronti di De Marchi. Che nella ripresa si fa ingolosire e invece di servire un liberissimo Lanini che avrebbe segnato facilmente il gol del tris, prova a fare tutto da solo venendo murato dalla retroguardia avversaria.

LA RIPRESA

L’Imolese in realtà non ha mai corso grossi pericoli nella sua area di rigore, non si ricordano infatti interventi impegnativi da parte del portiere Rossi e anche nelle battute conclusive del match gli uomini di Dionisi non hanno avuto problemi a gestire la situazione fino al triplice fischio dell’arbitro Luciani che ha consegnato la partita agli almanacchi.