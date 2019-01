Video/ Rende-Monopoli (2-4): highlights e gol della partita (Serie C, 22^ giornata)

Riviviamo quanto accaduto al Lorenzon con il video dei gol e degli highlights di Rende-Monopoli 2-4: il match valevole per la 22^ giornata del girone C di Serie C 2018-19 si è risolto in favore della squadra allenata da Giuseppe Scienza che grazie a questo successo si è portata al sesto posto in classifica, scavalcando proprio la compagine di Francesco Modesto. Terza sconfitta consecutiva per il club calabrese che perde ulteriormente contatto dalle parti nobili della graduatoria, notevole calo di rendimento per i rennitani che si erano rivelate tra le sorprese positive del girone di andata ma che non si stanno confermando sugli stessi livelli in questo inizio di 2019. Monopoli che poteva liquidare gli avversari già nel primo tempo: i gabbiani vanno per due volte a segno grazie alla doppietta di Francesco Salvemini, e che sfiorano più volte il tris con Ettore Mendicino e Dimitrios Sounas.

IL RENDE LA RECUPERA, MA…

Poco prima dell’intervallo, dopo essere stati ripetutamente graziati dagli ospiti, i padroni di casa accorciano le distanze e rientrano in partita grazie a Zivkov che approfitta della grande giocata di Viteritti per riaprire un match che sembrava già in cassaforte. A inizio ripresa arriva addirittura il pari momentaneo del Rende con il tap-in vincente di Vivacqua, sull’orlo del baratro il Monopoli si dà un bel colpo di reni e piazza l’allungo decisivo grazie a Zampa e Doudou Mangni (ottavo gol in campionato per il centravanti di origini senegalesi). Passivo che avrebbe potuto essere ancora più pesante per il Rende se nel finale Savelloni non avesse negato la doppietta allo stesso Doudou.





