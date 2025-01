DIRETTA NAPOLI SASSARI: BISOGNA VINCERE!

Con la diretta Napoli Sassari viviamo il lunch match nella 16^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, al PalaBarbuto si va infatti in campo alle ore 12:00 di domenica 19 gennaio per una partita delicatissima per entrambe le squadre. Sicuramente per la Gevi che, sconfitta anche dalla Virtus Bologna, rimane ultima in classifica: le due vittorie ottenute nel girone di andata restano al momento una goccia nell’oceano per Napoli, che nonostante i cambi nel roster e il grande ritorno di Jacob Pullen – comunque determinante per togliere lo zero nella casella delle vittorie – deve ancora inseguire una salvezza che si fa sempre più complicata.

Anche Sassari però non sta bene: di recente il Banco di Sardegna è entrato in una spirale di risultati negativi e ha subito un’imbarcata a Trapani, sconfitta che ci può stare ma che ancora una volta ha rivelato come questa squadra ad un certo punto cali nettamente di intensità, ora siamo a metà strada tra i playoff e la retrocessione e bisogna necessariamente risalire la corrente. Vedremo chi si prenderà la vittoria nella diretta Napoli Sassari che come detto è importante per entrambe le squadre, aspettando la palla a due proviamo a entrare ancor più nel merito del lunch match al PalaBarbuto.

La diretta Napoli Sassari è una di quelle partite che possono cambiare l’orizzonte: la GeVi se non altro è riuscita a ottenere un paio di vittorie in casa nell’ultimo periodo, uno scenario che dunque si è fatto meno drammatico anche perché ci sono rivali in crisi ma, dall’altra parte, alcune hanno fatto il passo ulteriore e si sono staccate in classifica, chiaramente aprire il girone di ritorno con l’ultimo posto significa dover remare controcorrente e non guardare in faccia a nessuno, resta da capire se davvero questa Napoli abbia le forze per operare una rimonta e mettersi alle spalle almeno un paio di rivali da qui ad aprile.

Il discorso che riguarda Sassari è diverso, ma oggi dobbiamo dire che la Dinamo sia allo stesso modo coinvolta nella lotta per non retrocedere: naturalmente quattro vittorie in più fanno tutta la differenza del mondo, ma il trend del momento non è assolutamente positivo e i movimenti nella graduatoria possono portare Sassari a soffrire ancora di più, per adesso è impensabile correre per i playoff vista la concorrenza e, con umiltà, bisogna solo provare a separarsi dalla zona calda per vivere più serenamente le settimane che verranno. Sia come sia, vincere nella diretta Napoli Sassari rimane importantissimo per entrambe le squadre in campo al PalaBarbuto.