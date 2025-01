RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: ECCO I QUATTRO POSTICIPI!

I risultati Serie B tornano a farci compagnia domenica 19 gennaio a partire dalle ore 15:00, protagonisti sono i canonici posticipi che oggi saranno Catanzaro Pisa, Palermo Juve Stabia, Sassuolo Sudtirol e Carrarese Spezia, quest’ultima partita prenderà il via alle ore 17:15. È un quadro decisamente intrigante perché tra le otto squadre che saranno protagoniste oggi c’è un po’ di tutto: la corsa alla promozione diretta in Serie A, la possibilità di andare a giocare ai playoff per il salto di categoria ma anche la zona bassa della classifica, dove la lotta infuria e non si può dare alcunchè di scontato anche dopo i risultati Serie B dell’ultimo weekend.

Lo scenario infatti si deve ancora definire, del resto siamo ancora alla terza giornata nel girone di ritorno: il Sassuolo e il Pisa hanno già dimostrato di avere una marcia in più rispetto alla concorrenza ma un calo di tensione potrebbe sempre mischiare le carte in tavola, inoltre bisogna considerare che anche per quanto riguarda la salvezza ci sono squadre che apparivano con un piede in Serie C ma poi si sono improvvisamente messe a correre, cambiando del tutto la loro situazione. Anche per questo dunque i risultati Serie B per questa 22^ giornata saranno particolarmente importanti…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: TORNA IL DUELLO PER LA A

Torna il grande duello per la Serie A nei risultati Serie B: oggi una domenica davvero interessante perché sono in campo Sassuolo, Pisa e Spezia, cioè le prime tre della classifica, ma attenzione perché il calo recente dei liguri ha portato a 10 i punti di vantaggio della capolista Sassuolo e quindi, se da una parte questo aumenta le possibilità che la stagione cadetta prosegua con i playoff, dall’altra avvicina anche l’eventualità che Sassuolo e Pisa vadano presto in fuga chiudendo ogni discorso sulle due squadre che centreranno la promozione diretta, in tal senso attenzione agli impegni delle tre squadre in questa 22^ giornata.

Per il Sassuolo il compito appare agevole, contro il Sudtirol è quasi un testa-coda e gli altoatesini quest’anno stanno soffrendo parecchio, naturalmente occhio sempre alle sorprese ma non si può dire che la banda di Fabio Grosso non sia largamente favorita. Diversa la questione per Pisa e Spezia, che sono in trasferta contro squadre da playoff: al Catanzaro manca ancora qualcosa rispetto alla passata stagione ma è in ripresa, la Carrarese al netto della sconfitta proprio all’Arena Garibaldi rimane una bellissima sorpresa e vincere allo Stadio dei Marmi non sarà facile. Che dunque il Sassuolo possa ulteriormente allungare sulla concorrenza in questa domenica?

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 22^ GIORNATA

Ore 15:00 Catanzaro Pisa

Ore 15:00 Palermo Juve Stabia

Ore 15:00 Sassuolo Sudtirol

Ore 17:15 Carrarese Spezia

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 49

Pisa 46

Spezia 39

Cremonese 36

Juve Stabia 30

Bari, Cesena 29

Catanzaro 28

Palermo, Carrarese, Mantova 27

Modena 26

Brescia, Reggiana 25

Cittadella 24

Sampdoria, Salernitana, Frosinone 21

Sudtirol 19

Cosenza (-4) 18