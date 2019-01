Video/ Sicula Leonzio-Trapani (0-0): highlights e gol della partita (Serie C, 22^ giornata)

Riassumiamo quanto accaduto in Sicula Leonzio-Trapani 0-0 con il video degli highlights dove non troverete nessun gol, visto che le due squadre impegnate al Nobile non sono mai riuscite a buttarla dentro nell’arco dei novanta minuti. Il match della 22^ giornata di Serie C girone C si è dunque concluso in parità, con la squadra allenata da Vincenzo Italiano che perde un’occasione importante per avvicinarsi alla Juve Stabia, che a sua volta non è riuscita a strappare i tre punti in casa del Potenza e mantiene dunque nove lunghezze di vantaggio nei confronti della sua più immediata inseguitrice. Se dobbiamo essere sinceri, la partita non ha riservato tantissime emozioni, giusto a inizio gara i padroni di casa hanno spaventato gli ospiti con il tentativo di Marano che non è riuscito a inquadrare la porta da pochi metri, stesso discorso per Taugourdeau dall’altra parte del campo.

POCHE EMOZIONI E TANTI INFORTUNI

Il terreno di gioco in condizioni tutt’altro che ottimali ha mietuto due vittime, Bollino ed Evacuo, costretti a lasciare piuttosto malconci il campo. Qualche sussulto in più nella seconda frazione di gioco, quando il tiro-cross di Sainz Maza stava creando qualche seria difficoltà a Dini; nei minuti conclusivi ha provato a salire in cattedra Nzola ma la gioia del gol gli è stata negata dall’arbitro Nicoletti che non ha convalidato una conclusione vincente del numero 11 del Trapani per una posizione di fuorigioco. Alla fine il pareggio a reti bianche ci può stare, lo 0-0 è maturato grazie all’ottima fase difensiva di entrambe le formazioni che hanno concesso davvero pochissime occasioni ai reparti offensivi.





