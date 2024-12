VIDEO PINETO RIMINI: IL PRIMO TEMPO

L’avvio di Pineto Rimini è quello di due squadre che sanno che in questa partita ci si gioca molto, ecco perché hanno iniziato con un ritmo basso senza commettere troppi errori. L’idea era quella di studiarsi e fare in modo che fosse la squadra avversaria a sbagliare per prima. Nonostante questo il Rimini ha comunque proposto il suo calcio avvolgente tenendo il possesso del pallone.

Anche se proprio in questa circostanza al primo errore il Pineto è riuscito a recuperare palla e condurre un’azione in contropiede. Alla fine di quest’ultima, il pallone arriva a Gambale che incrocia con il piede destro verso sinistra dove il portiere non può arrivare. Bravissimo il giocatore ad essere lucido visto che fino a quel momento non aveva toccato troppi palloni.

PINETO RIMINI, IL SECONDO TEMPO

Nella seconda frazione di Pineto Rimini, il ritmo passa sostanzialmente sul filo dei romagnoli, che cercano di attaccare con maggiore insistenza anche se la squadra poi la porta la trovano solo molto in la, sembrava davero stregata oggi la porta non c’è che dire.

Nonostante qualche difficoltà a trovare la porta però, gli ospiti sono stati premiati quando Ubaldi, freddo dal dischetto, ha trasformato un rigore concesso per un fallo in area. Nel finale, entrambe le squadre hanno cercato il colpo decisivo, ma senza successo. Un punto per parte che lascia un po’ di rammarico ad entrambe, il Pineto per non aver chiuso la gara e il Rimini per non aver capitalizzato alcune occasioni nella ripresa.

VIDEO PINETO RIMINI: GOL E HIGHLIGHTS