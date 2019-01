Diretta Iran Giappone/ Info streaming video e tv: quote, equilibrio nella semifinale (Coppa d’Asia 2019)

Iran Giappone, che sarà diretta dall’arbitro australiano Chris Beath, si gioca alle ore 15:00 italiane di lunedì 28 gennaio: presso l’Hazza Bin Zayed Stadium di Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, va in scena la prima semifinale di Coppa d’Asia 2019. La vincente si garantirà la possibilità di disputare la partita per il titolo contro una tra Qatar ed Emirati Arabi, che saranno in campo domani; la Coppa d’Asia, iniziata lo scorso 5 gennaio, avrà la sua conclusione con la finale del prossimo venerdì. Le due nazionali sono sicuramente tra le più quotate per il titolo: il Giappone comanda l’albo d’oro con quattro vittorie e ha un record decisamente invidiabile rispetto alle finali giocate, l’Iran ha tre titoli (come l’Arabia Saudita) ma in altre cinque occasioni si è spinta almeno in semifinale, e questa sarà la sesta. Iran che ha superato il suo girone con 7 punti e una differenza reti migliore rispetto all’Iraq, per poi eliminare Oman e Cina; il Giappone nei turni ad eliminazione diretta ha fatto fuori Arabia Saudita e Vietnam, mentre in precedenza aveva stravinto il suo gruppo con tre vittorie su Uzbekistan, Oman e Turkmenistan. Ora andiamo a vedere quali potrebbero essere gli schieramenti delle due nazionali che si approcciano alla semifinale di Coppa d’Asia 2019, sperando che la diretta di Iran Giappone possa regalarci tante emozioni.

Non sarà possibile assistere in diretta tv a Iran Giappone, la semifinale di Coppa d’Asia 2019: il torneo non è trasmesso nel nostro Paese e dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Le informazioni utili potranno arrivare comunque dalle pagine ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolar modo su Facebook e Twitter dove sono garantite anche le versioni in lingua inglese.

Studiamo dunque le probabili formazioni di Iran Giappone: Carlos Queiroz dovrebbe schierare la sua nazionale con gli stessi effettivi che hanno battuto la Cina, dunque un 4-1-4-1 nel quale Ebrahimi fa il perno centrale davanti alla difesa e Azmoun rappresenta invece il riferimento offensivo. Due linee da quattro giocatori si posizionano dunque in difesa e sulla trequarti: a protezione del portiere Alireza Beiranvad giocheranno Pouraliganji e Hossein Kanaani come centrali, con Rezaeian e Mohammadi in qualità di terzini, mentre in avanti saranno Jahanbakhsh e Taremi a stare larghi mentre Hajsafi e Dejagah saranno impiegati centralmente. Nel Giappone di Hajime Moriyasu, Gonda sarà il portiere con Sakai, Yoshida, Tomiyasu e Nagatomo schierati in linea come reparto arretrato; davanti a loro ecco la regia di Shibasaki che avrà Endo come compagno di reparto, mentre Doan e Haraguchi si muoveranno in qualità di esterni offensivi in appoggio a Minamino, che rispetto a quanto fa nel Salisburgo agisce come trequartista qualche passo indietro, visto che la prima punta ancora una volta dovrebbe essere Ktagawa.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Iran Giappone indicano nella prima squadra quella favorita: vale infatti 2,25 il segno 1 che identifica il successo dell’Iran, mentre per la vittoria della nazionale del Sol Levante il valore è di 3,50 volte la posta, e dovrete ovviamente giocare il segno 2. L’eventualità del pareggio, che manderebbe le due squadre ai tempi supplementari e per la quale dovrete puntare sul segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 2,85 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



