Si chiama Lorena Dini la nuova fidanzata di Diodato, ospite musicale questa sera, 31 dicembre, a L’anno che verrà su Rai 1. I due, da sempre molto riservati, sono usciti allo scoperto pochi mesi fa sul Red Carpet della Festa del cinema di Roma, in occasione della premiere Berlinguer-La grande ambizione, apparendo molto complici e innamorati. Ma, chi è esattamente la ragazza che ha fatto breccia nel cuore del cantante pugliese dopo la fine della storia con Levante?

Lorena Dini è una stimata fotografa di origini brasiliane. Nata nel 1989 a Viçosa, in Brasile, ha conseguito una laurea in Architettura e Urbanistica presso l’Univerità Federale di Juiz de Fora. Successivamente, inizia a dedicarsi alla fotografia, sbarcando in Europa e frequentando corsi d’arte e fotografia a Lisbona. Attualmente, Lorena si divide tra il Sudamerica e l’Italia, lavorando principalmente nel settore della moda. Tuttavia, il suo portfolio include anche diversi ritratti di musicisti, dunque è probabile che abbia potuto incontrare Diodato in un contesto lavorativo. Secondo alcune voci, tra di loro, sarebbe stato immediatamente colpo di fulmine. Tuttavia, è necessario sottolineare che non si hanno dettagli a riguardo e si tratta solamente di supposizioni.

Diodato e la nuova fidanzata Lorena Dini sono molto riservati, per questo non si conoscono molti dettagli della loro relazione. La coppia è apparsa per la prima volta insieme alla Festa del Cinema di Roma, ma non si sa da quanto tempo siano legati. Su Instagram, il cantante tarantino ha condiviso degli scatti del red carpet insieme a Lorena, aggiungendo un cuore rosso. Il post è stato poi ricondiviso dalla Dini, che, però, non ha aggiunto altri commenti. Si tratta della prima relazione pubblica per Diodato dopo la fine della lunga relazione con la cantante Levante.

Diodato e Levante sono stati fidanzati per tre anni, dal 2017 al 2020. Poco dopo la loro rottura, si sono ritrovati sul palco del Festival di Sanremo 2020, edizione vinta proprio da Diodato. Tra l’altro, si mormora che la canzone vincitrice della kermesse musicale, “Fai rumore“, sia stata dedicata all’ex fidanzata. D’altro canto, Levante, quello stesso anno, gli dedicò il brano “Antonio”. A seguito della fine della loro relazione, l’artista è rimasto single per molti anni, mentre adesso al suo fianco c’è la fotografa Lorena Dini. Chissà se questa sera, 31 dicembre, dopo la sua esibizione a L’anno che verrà, Diodato accoglierà il 2025 insieme alla sua nuova fidanzata.