Rissa dopo Lucchese Alessandria/ Video, il vice dei grigi crolla a terra colpito da una testata

Una rissa dopo Lucchese Alessandria, gara di Serie C, ha acceso i fari sullo Stadio Porta Elisa di Lucca. Improvvisamente è esploso un vero e proprio far west a centrocampo dopo il pareggio raggiunto dagli ospiti al minuto numero 93. Improvvisamente le due panchine sono venute a contatto con i due allenatori che sono stati espulsi. Una volta che i calciatori sono usciti dal campo Giancarlo Favarin e Gaetano D’Agostino continuano a litigare, fino a che il tecnico dei toscani non arriva a sferrare una dura testata al vice della squadra ospite, Gaetano Mancini, che provava semplicemente a dividerli. Questo porta a una rissa in campo che sembra non finire più. Immagini che non avremmo voluto vedere dopo una partita di calcio e in qualsiasi altro contesto. Sicuramente il calcio italiano manda un messaggi sgradevole e che si poteva francamente evitare o limitare alle sole parole in una lite quantomeno civile.

Rissa dopo Lucchese Alessandria, Video: Favarin si giustifica

Ancor più grave della rissa dopo Lucchese Alessandria sono le parole del mister Giancarlo Favarin dei padroni di casa che ha colpito con una testata il vice degli ospiti Gaetano Mancini. Questi ha sottolineato subito dopo la partita che gli dispiacerebbe una lunga squalifica, perché è stato aggredito e attaccato. Non ci sono giustificazioni che valgano la violenza e anche se le sue scuse non avrebbero cancellato la macchia quantomeno avrebbero permesso al tecnico di fare più bella figura. Rispondere nel post partita giustificando un atto del genere non è assolutamente concepibile che potrebbe anche diventare di fatto un’aggravante per quello che sarà il report poi visionato dal giudice sportivo. Questi analizzerà oltre alle immagini ovviamente anche il referto da parte dello stesso arbitro che ha assistito alla scena in campo.

