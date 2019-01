Diretta Lucchese Alessandria/ Streaming video e tv: sfida diretta sull’orlo dei play out (Serie C)

Lucchese Alessandria, diretta Nicola Donda, domenica 27 gennaio 2019 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Resta complicata la situazione di classifica delle due formazioni, l’Alessandria resta a quota 20 punti, ancora in attesa di scendere in campo dopo la sosta visto il rinvio del big match in casa della Pro Vercelli nel turno infrasettimanale a causa del maltempo. La Lucchese dopo la vittoria contro la Pistoiese in casa è caduta nel match di mercoledì scorso contro la Carrarese, 3-1 per la capolista e rossoneri ancora quintultimi, e soprattutto a rischio di nuove penalizzazioni, oltre agli 8 punti già subiti, per il caos-fidejussioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Lucchese Alessandria non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE ALESSANDRIA

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Porta Elisa di Lucca. Rossoneri toscani in campo con Falcone tra i pali, Lombardo impiegato in posizione di terzino destro e Favale impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Martinelli e Gabbia giocheranno come centrali della difesa. I tre di centrocampo saranno Bernardini, Santovito e Zanini, mentre Provenzano giocherà avanzato come trequartista alle spalle del duo offensivo Sorrentino-Bortolussi. Risponderà l’Alessandria con Prestia, Sbampato e Fissore titolari nella difesa a tre davanti all’estremo difensore Cucchietti. Sartore coprirà la fascia destra e Agostinone la fascia sinistra, mentre i tre centrali sulla mediana saranno Bellazzini, Checchin e Gazzi. In attacco spazio al tandem Santini-De Luca.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 4-3-1-2 scelto come modulo di partenza dall’allenatore della Lucchese, Giancarlo Favarin, ed il 3-5-2 disegnato dal mister Gaetano D’Agostino, tecnico dell’Alessandria. Nel match d’andata di questo campionato grigi e toscani hanno pareggiato senza reti allo stadio Moccagatta, mentre la Lucchese ha battuto 2-1 l’Alessandria nell’ultimo match disputato in casa in campionato contro i grigi, il 12 novembre 2017, reti decisive siglate da Fanucchi e Maini.

PRONOSTICO E QUOTE

Lucchese lievemente favorita dalle agenzie di scommesse per la vittoria in casa contro l’Alessandria. Successo interno dei toscani quotato 2.40 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 2.85 la quota per la vittoria esterna dei grigi. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.15, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA