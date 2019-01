Video/ Catania-Rende (1-0): highlights e gol della partita (Serie C, 23^ giornata)

Video Catania-Rende 1-0: highlights e gol del match valevole per la 23^ giornata di Serie C girone C che si è disputato allo stadio Massimino, in casa degli etnei, che avevano bisogno dei tre punti per non perdere ulteriormente contatto da Trapani e Juve Stabia che nelle ore precedenti avevano fatto il loro dovere. Alla fine è arrivata una vittoria sofferta ma preziosa per gli uomini di Andrea Sottil che grazie alla rete di Di Piazza (la prima con la maglia rossazzurra) si prendono tutto il bottino e tornano a conquistare un successo sul campo, il primo del 2019 dopo il 3-0 a tavolino contro il Matera. In ogni caso poteva essere una serata più tranquilla, se ci passate per il termine, per il Catania, che in più frangenti si è ritrovato la palla del 2-0 per chiudere definitivamente i conti prima del novantesimo: Biagianti è riuscito solamente a scaldare i guantoni di Savelloni, mentre Manneh non ha nemmeno inquadrato lo specchio mandando la palla direttamente sul fondo. Per non parlare di Curiale che nel secondo tempo ha sprecato due palle gol grosse come una casa per raddoppiare e mettere a tappeto i rennitani, i quali per poco non la pareggiano con la traveiarsa di Zivkov e il salvataggio a portiere battuto di Aya, che ha allontanato il pallone dalla sua area piccola prima che arrivasse qualche giocatore del Rende. Per la squadra di Modesto si tratta del quarto KO consecutivo, il bel girone d’andata ormai sembra solo un lontano ricordo e la piazza, che nei mesi precedenti sognava addirittura la Serie B, ora pretende che cominci a saltare qualche testa. La prima potrebbe essere proprio quella del mister, a meno che la dirigenza non gli rinnovi la fiducia e lo confermi alla guida tecnica della squadra. A patto però che inverta la tendenza, e al più presto.

LE DICHIARAZIONI

Cediamo la parola al mister del Catania, Andrea Sottil, che nel post-gara è intervenuto davanti ai giornalisti nella sala stampa del Massimino: “Ci aspettavamo una partita non semplice e così è stato: il Rende è una squadra che mette in difficoltà chiunque incontri sul suo cammino. Da parte nostra c’era la voglia di riscattare il KO contro il Siracusa, è arrivata una vittoria importante che fa morale anche se non siamo esenti da critiche, soprattutto nella ripresa abbiamo sbagliato troppi passaggi e non siamo riusciti a chiuderla. Grazie al mercato di gennaio ci siamo rinforzati, l’esperienza di Sarno ci tornerà molto utile soprattutto dopo che avrà ritrovato una buona condizione di forma”.

Nonostante il quarto KO consecutivo in campionato non fa drammi il tecnico del Rende, Francesco Modesto: “Peccato per il risultato che ci punisce in maniera fin troppo severa, ma per quanto riguarda la prestazione non mi posso assolutamente lamentare. La squadra ha cercato in tutte le maniere il pari, abbiamo dato filo da torcere a una squadra costruita per salire in Serie B, il tutto davanti a una splendida cornice di pubblico e questo è davvero incoraggiante per il prosieguo del girone di ritorno. Sarà banale dirlo, ma ci è mancato solo il gol”.





