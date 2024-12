DIRETTA BAYERN MONACO JUVENTUS FEMMINILE, PER CONTINUARE A SPERARE

Spazio anche alla Champions League femminile per la settimana di coppe europee, dove giovedì alle 18:45 si terrà la diretta Bayern Monaco Juventus donne. La sfida è valida per il gruppo C della Champions League femminile, dove i bavaresi sono saldamenti in prima posizione con dieci punti, frutto di tre vittorie e un pareggio nella scorsa partita contro le norvegesi del Valerenga.

Se il primo posto è ormai pregiudicato, le bianconere possono però ancora sperare nella qualificazione alla fase successiva. Una flebile speranza infatti è rappresentata dall’Arsenal, davanti a quota 9 punti. La Juventus dovrebbe quindi vincere entrambe le partite rimanenti e sperare in passi falsi delle inglesi per qualificarsi.

DOVE VEDERE DIRETTA BAYERN MONACO JUVENTUS DONNE IN TV E IN STREAMING VIDEO

La diretta Bayern Monaco Juventus donne sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti del calcio femminili, oltre che in televisione sul canale Sky DAZN1.

LE PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO JUVENTUS DONNE

Per la diretta Bayern Monaco Juventus donne, ecco come le due squadre potrebbero scendere in campo. Il Bayern Monaco scenderà in campo con un 4-4-2, con Mahmutovic tra i pali e una difesa composta da Gwinn, Vigosdottir, Sembrant e Hansen. A centrocampo, Buhl e Zawistowka sulle fasce, con Zadrazil e Stanway in mezzo dietro alle due punte Harder e Dallmann.

Dall’altra parte, la Juventus risponderà con un 3-4-3 simile: Peyraud-Magnin in porta, con Rosucci, Boattin e Lenzini in difesa. Thomas, Schatzer, Caruso e Krumbigel a centrocampo, mentre Cantore, Girelli e Beccari saranno pronte a colpire in attacco.

BAYERN JUVENTUS DONNE: PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le quote che sono state fornite dall’agenzia Bet.com, la diretta Bayern Monaco Juventus donne sorride pienamente alla squadra tedesca almeno nel pronostico: possiamo notare come il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,18 volte la vostra giocata, già con l’opzione del pareggio (segno X) arriviamo ad un valore equivalente a 6,00 volte la posta in palio mentre il segno 2, per l’affermazione della Juventus, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a ben 11,50 volte l’importo investito sulla partita.