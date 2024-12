DIRETTA FIORENTINA LASK,: PALLADINO PUNTA AL PRIMO POSTO

Quinta giornata di Conference League al Franchi di Firenze con la diretta Fiorentina LASK protagonista alle 18,45 di giovedì 12 dicembre 2024. La sfida coinvolge due squadre dai valori diversi e con una classifica praticamente opposta che fa sperare i viola. La Fiorentina è tornata a vincere nell’ultima giornata contro il Pafos dove non è mancata la fatica e i troppi gol subiti. Male, invece, il LASK che occupa la 32esima posizione in classifica e non ha ancora mai vinto in questa competizione.

Probabili formazioni Fiorentina Lask Linz/ Quote: quanto turnover? (Conference League, 12 dicembre 2024)

DIRETTA FIORENTINA LASK, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Fiorentina LASK sarà possibile solo sui canali di Sky o sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti di questo match con costanti aggiornamenti.

DIRETTA/ Fiorentina Lazio Primavera (risultato finale 3-0): vittoria e primo posto viola! (9 dicembre 2024)

FIORENTINA LASK, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per ingannare l’estenuante attesa della diretta Fiorentina Lask, proviamo ad andare. sbirciare le probabili formazioni andando a vedere le scelte dei due allenatori. La Fiorentina di Palladino si schiera con il 4-2-3-1 con Terracciano in porta ed una difesa formata da Parisi, Moreno, Ranieri e Kayode. Adli e Mandragora saranno i due mediani mentre sulla trequarti agiranno Ikoné, Beltran, Kouamé a sostegno dell’unica punta che sarà Kean.

4-4-2 per gli austriaci del LASK che si affidano a Jungwirth tra i pali con una linea a quattro formata da Bogarde, Ziereis, Smolcic e Bello. Zulj, Valon Berisha, Jovicic e Flecker completeranno il centrocampo e sosterranno le due punte che saranno Entrup e Ljubicic.

Diretta/ Fiorentina Cagliari (risultato finale 1-0): Cataldi fa otto di fila in campionato (8 dicembre 2024)

FIORENTINA LASK, LE QUOTE

Vediamo anche quali sono le quote proposte da Bet365 per la diretta Fiorentina LASK. I padroni di casa partono con un netto vantaggio e la loro vittoria è data a 1,36 contro il 2 per gli ospiti a 8,50 e il pareggio X a 4,75.