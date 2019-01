Video/ Livorno-Pescara (0-0): highlights e gol della partita (Serie B, 21^ giornata)

Video Livorno-Pescara 0-0: negli highlights del match della 21^ giornata di Serie B 2018-19 non troverete gol, nei novanta minuti del Picchi le due squadre non sono riuscite a buttarla dentro e si sono dovute accontentare del pareggio. La squadra di Roberto Breda ottiene così il sesto risultato utile consecutivo pur rimanendo in piena zona retrocessione, per i delfini si tratta di un mezzo passo falso visto che perde la possibilità di avvicinarsi al Palermo che ha perso in casa della Cremonese. Anche se per come si erano messe le cose in campo, gli uomini di Pillon possono comunque accontentarsi del punticino, considerando le occasioni avute dagli amaranto che possono senz’altro recriminare per i pali colpiti da Gonnelli e Diamanti e per gli interventi di Fiorillo che non ha mai abbassato la guardia, mentre la saracinesca l’ha abbassata più volte negando la gioia del gol ai labronici che per la prestazione sfoderata avrebbero di certo meritato il successo molto più degli avversari. Che non hanno prodotto tanti pericoli dalle parti di Mazzoni, chiamato seriamente in causa solamente da Melegoni nelle fasi conclusive del match, quando poi la stanchezza ha preso il sopravvento impedendo sia ai padroni di casa che agli ospiti di allungarsi. La tanta pioggia caduta nel corso della giornata ha appesantito notevolmente il campo e ha condizionato il rendimento del Pescara, abituato a far girare palla velocemente, a differenza dei giocatori del Livorno che invece hanno sfruttato la loro fisicità per mettere in difficoltà gli avversari.

LE DICHIARAZIONI

Le parole a caldo di Andrea Luci, capitano del Livorno, ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto la partita dal primo dall’ultimo minuto senza concedere nulla, abbiamo preso due pali e creato tante palle gol. Che dire, abbiamo un grosso credito con la fortuna che salderemo presto o tardi, l’importante è giocare sempre con questa determinazione, prima o poi i risultati arriveranno. Vincere oggi sarebbe stato importantissimo, ma sono sicuro che i nostri sforzi saranno ripagati. Con il Padova siamo stati spesso in difficoltà, invece qui abbiamo dominato mettendo alle corde la terza forza del campionato di Serie B. La strada verso la salvezza è ancora lunghissima, nel nostro cammino incontreremo tanti ostacoli insidiosi e dovremo schivarli tutti, dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare a testa bassa”.





