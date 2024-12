DIRETTA ASTANA CHELSEA, MARESCA VUOLE UN’ALTRA VITTORIA

Il pomeriggio della quinta giornata di Conference League continua con la diretta Astana Chelsea in campo alle 16,30 di giovedì 12 dicembre 2024. L’incontro è tra due squadre separate da ben otto punti in classifica e con valori nettamente diversi. L’Astana è attualmente 23esimo in classifica ed è reduce da un pareggio in casa contro il Vitoria Guimaraes e ha vinto una sola partita fino ad ora contro il TSC Backa Topola. Dominante, invece, il Chelsea di Maresca che ha vinto tutte le partite giocate fino ad ora ed è reduce da un netto 0 a 2 in casa dell’Heidenheim.

ASTANA CHELSEA, COME SEGUIRLA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Chi stasera non vuole prendersi la diretta Astana Chelsea senza per forza doversi recare allo Stadio potrà comunque accompagnare la propria squadra del cuore grazie al collegamento di SkySky o se volete collegarvi via internet potrete farlo su NOW TV e Sky GO.

ASTANA CHELSEA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Campiamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando a vedere quali sono le probabili formazioni. L’Astana andrà in campo con un 4-2-3-1 con Condric tra i pali ed una difesa formata da Bartolec, Kazukolovas, Kalaica, Vorogovskiy. Ebong e Amanovic saranno i due mediani a sostegno di una trequarti composta da Tomasov, Gripshi e Camara alle spalle dell’unica punta che sarà Chinedu Charles.

Si dovrebbe schierare a specchio anche Maresca che darà fiducia nuovamente a Jorgensen con Disasi, Adarabioyo, Badiashile e Veiga in difesa. Dewsbury-Hall e Chukwuemeka agiranno in mediana a sostegno di un attacco formato da Sancho, Nkunku e Mudryk alle spalle di Guiu unica punta.

ASTANA CHELSEA, LE QUOTE

Secondo Bet365, la diretta Astana Chelsea ha un risultato praticamente scritto e le quote sono fortemente in favore degli inglesi. L’1 per i padroni di casa è infatti quotato a 11,00 contro il 2 per gli inglesi a 1,27 e il pareggio X a 5,75.