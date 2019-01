INTER, CEDRIC: “IO E JOAO CANCELO SIAMO DIVERSI”/ “Cristiano Ronaldo? Ora saremo avversari: non ci sono amici”

Sarà pure appena arrivato ma Cédric sembra avere le idee chiare sulla sua nuova avventura con la maglia dell’Inter. Come riportato da La Gazzetta, durante la conferenza stampa di presentazione, il terzino portoghese ha dichiarato:”Sono qui e sono al 100 per cento, sto imparando molto, e mi stanno aiutando. Ovviamente sono pronto a giocare subito, ora tocca al tecnico scegliere”. Il neo-acquisto nerazzurro ha svelato come già in passato sia stato vicinissimo all’approdo all’Inter, precisamente dopo l’Europeo 2016:”Le mie impressioni sono molto buone, appena ho saputo che ci sarebbe stata la possibilità di venire qui, già due anni fa ed adesso di nuovo, sono stato subito entusiasta”. Arrivato in prestito per 500 mila euro, il fatto che il suo riscatto sia fissato a 11 milioni non lo spaventa:”Mi concentrerò solo su giocare e dare il 100 per cento. Ho grande fiducia nei miei mezzi, l’ho sempre avuta”.

CEDRIC, “IO E CANCELO SIAMO DIVERSI”

Il ricordo del terzino portoghese che lo ha preceduto in maglia Inter è ancora fresco, ma Cedric non sembra avere dubbi:”Joao è un grande giocatore, ma io e lui abbiamo caratteristiche diverse. Io sono cresciuto come centrocampista, lui come esterno alto. Io forse sto più dietro e scelgo con più attenzione il momento per salire. Ma attaccare mi piace: vedrete presto le differenze”. Da un portoghese ad un altro, inevitabile una domanda su Cristiano Ronaldo:”Non ho ancora parlato con Cristiano Ronaldo, è un buon amico e qualcuno con cui ho condiviso grandi cose con la nazionale. Ma adesso in campo saremo avversari: non ci sono amici”. Quel che traspare è una grande disponibilità, al punto che Cedric azzarda:”Con Spalletti abbiamo parlato, soprattutto di dettagli. Non di ruolo, anche se io gioco sempre a destra. Ma sono pronto a fare tutto: se mi mette attaccante, ci gioco. Se mi vuole portiere, mi dia i guanti: sono qui per aiutare a vincere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA