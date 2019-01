JUVENTUS, ALLEGRI: “CHAMPIONS? NON SIAMO LA MEGA-FAVORITA”/”Matuidi in campo ha riposato. Contro l’Atalanta..”

Si confermano sempre ricche di spunti interessanti le conferenze stampa di Massimiliano Allegri. Alla vigilia della partita di Coppa Italia contro l’Atalanta, l’allenatore della Juventus svela una parte della formazione che scenderà in campo:”Dietro giocheranno Chiellini e Rugani, poi Cancelo più uno tra Spinazzola e Alex Sandro. A metà campo e davanti, non lo so nemmeno io. Devo fare cambi in funzione anche dei supplementari. Ecco, Matuidi tra i centrocampisti è quello con più chance di giocare, domenica ha riposato”. Una bordata verso il francese che contro la Lazio è stato il primo sostituito dopo una prestazione non all’altezza. Al contrario di ciò che ci si sarebbe aspettato, tra i pali ci sarà nuovamente Szczesny, con Perin relegato in panchina:”Lui giocherà sabato . Voglio dare continuità a Szczesny”. Incognita Ronaldo, che Allegri – come riporta La Gazzetta dello Sport – ha lasciato intuire giocherà solo una delle prossime due gare:”In una settimana abbiamo tre partite una dopo l’altra (la prima è stata Lazio-Juve, ndr), a livello di dati Ronaldo sta facendo una ottima stagione. Rispetto a Madrid ha più intensità. Al Real un anno fa si sono presi un po’ di vacanza, qui ha cominciato subito. La settimana più tosta è questa, poi avremo Sassuolo e Frosinone con più tempi di recupero”.

ALLEGRI SULLA CHAMPIONS

Inutile negare che l’obiettivo dell’anno in casa Juventus sia la conquista della Champions League, ma a Massimiliano Allegri non piace il clima che si sta creando intorno alla squadra. Per vincere bisogna prima arrivare in finale e per farlo bisogna superare il turno contro l’Atletico:”La partita di Madrid è una partita di calcio, qui si parla come se dovessimo aspettare solo il primo giugno per vincere la Champions. È una cosa da folli, non va vissuta così. Non sta scritto che la Juve è la mega favorita. Giocare con l’Atletico è complicato, bisogna affrontare la partita sapendo che ci possono essere imprevisti”. Intanto, però, testa sull’Atalanta:”L’Atalanta ha il migliore attacco, è in condizione, ha rimontato una bella partita con la Roma creando tantissimo. A livello fisico è una delle poche al nostro livello. Gioca in avanti e fa molti gol. Certo, concede molto, dobbiamo sfruttare i loro punti deboli”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA