Conor McGregor papà per la seconda volta/ Foto, mistero su sesso e nome del bebè

Il noto artista marziale Conor McGregor è diventato papà per la seconda volta. Ad annunciarlo è stato lui stesso tramite il suo profilo di Instagram, dove ha pubblicato una foto direttamente dall’ospedale dove la sua fidanzata Dee Devlin ha dato alla luce un bebè. Al momento c’è un vero e proprio mistero sul sesso del nascituro, visto che il combattente irlandese non l’ha rivelato. Nel suo post su Instagram ha scritto: “Torno a casa con i miei due bambini sani e una fortissima mamma. Il 2019 è iniziato al meglio, grazie davvero a tutti per gli auguri“, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Sono in molti i colleghi che hanno voluto congratularsi per la nascita del secondo figlio, tra cui anche Dwayne Johnson – The Rock che sui social network ha pubblicato un post in cui ha voluto evidenziare: “Ohana! Congratulazioni fratello”. Sicuramente presto sarà lo stesso Conor McGregor a rivelare il nome del suo nuovo bambino/a.

Conor McGregor papà per la seconda volta: torna a casa ma senza automobile

Conor McGregor ha pubblicato una foto che ci racconta come sia diventato papà per la seconda volta. Con una mano tiene il figlio, con l’altra una culla dove è sdraiato il secondo nascituro. McGregor non potrà tornare però a casa in macchina, visto che la patente gli è stata sospesa in Irlanda dopo alcuni problemi diverso tempo fa. Era stato lo stesso artista marziale a dichiararsi colpevole di essere andato oltre la velocità consentita con la sua RangeRoverBlu. Il primo figlio del combattente si chiama Conor Jr ed è nato il 5 maggio del 2017, proprio pochi mesi prima dell’incredibile incontro con Floyd Mayweather che perse ma dal quale ricavò una cifra economica davvero molto importante, vicina ai 100 milioni di dollari. Al momento non sono arrivate ulteriori informazioni in merito al sesso del nascituro con la compagna di McGregor, Dee Devlin, al momento rimasta in silenzio anche sui social network.

La foto con i due bambini





