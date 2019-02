LORENZO INSIGNE, VIDEO SCHERZO LE IENE/ Gelosia per la moglie Jenny Darone: attaccante del Napoli furioso

Lorenzo Insigne vittima dello scherzo de Le Iene, l’attaccante del Napoli messo duramente alla prova su uno dei tasti dolenti più importanti: la gelosia per la moglie Jenny Darone. Intervistata dall’inviato del programma di Italia Uno, la compagna del numero 24 partenopeo ha sottolineato: «Lui non vuole che sia su Instagram e Facebook, mi controlla il cellulare tutte le sere. E’ gelosissimo se un ragazzo mi guarda o se mi arriva un messaggio da un numero che non ho salvato in rubrica». Lo scherzo inizia con un regista conosciuto in palestra da Jenny che vorrebbe farle fare un film: scatta subito l’interrogatorio del calciatore, «voglio sapere il numero chi glielo ha dato» ripete a più riprese. Insigne tira una scoppola alla moglie, ribadendo: «Fammi vedere! Muoviti!». Il film sarebbe Madame Bovary, che racconta la tormentata e ricca vita amorosa della protagonista. «Ma che è» sbotta il calciatore, che aggiunge dopo l’ennesima chiacchierata a tarda ora tra il regista e Jenny: «Io non ti voglio parlare». Una rabbia enorme, tanto da costringerla a dormire sul divano… (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

UN INSIGNE MAI VISTO

Lorenzo Insigne è la nuova vittima degli scherzi de “Le Iene”. Grazie alla complicità di sua moglie, Sebastian Gazzarini è riuscito a far impazzire di gelosia l’attaccante del Napoli. Il programma di Italia1 ha tratto ispirazione da una celebre scritta sui muri della città partenopea che diceva “Innamoratevi di qualcuno che vi cerchi come Insigne cerca Callejon”. E proprio calcio e amore sono protagonisti del terribile scherzo delle Iene a letale numero 10 della Nazionale italiana. Per rendere l’idea della gelosia di Insigne, si sappia che ha deciso di far togliere da tutti i social la moglie, Genoveffa Darone. Quando lei gli ha annunciato che avrebbe preso parte ad un film, l’armonia della loro vita domestica è stata turbata. Non l’ha presa bene Insigne neppure quando ha scoperto che nel film ci sono molte scene romantiche, tanti baci e un attore bellissimo. A questo quadretto va aggiunto un regista “provolone”. Il risultato? Lo anticipa Le Iene: «Abbiamo colpito e affondato Lorenzo Insigne».

INSIGNE, SCHERZO LE IENE: LA MOGLIE LO FA IMPAZZIRE DI GELOSIA

In attesa del video integrale dello scherzo de “Le Iene” a Lorenzo Insigne, il programma di Italia 1 ha fornito una piccola anticipazione. Sufficiente per capire quanto sia geloso l’attaccante del Napoli di sua moglie Genoveffa Darone. «Mi ha mandato un messaggio vocale», gli dice lei. «Ciao voce meravigliosa… ti stavo pensando… un bacio!», si sente dal cellulare della donna. «Ma questo veramente sta facendo? Ora gli stai anche rispondendo?», comincia a protestare Insigne. E subito incalza la donna: «Perché quando ci sono io non rispondi? Non fai niente? Poi se stai da sola, rispondi subito?». E lei prontamente lo stuzzica: «Dici che devo rispondere? Dimmelo tu». E Insigne risponde: «Devi scrivere: “Chi ca..o sei? Ha detto mio marito chi c..o sei che ti stai prendendo questa confidenza? Tu non sei nessuno”». Lui è arrabbiato, lei prova ad avvicinarsi: «E dai amore ma perché dobbiamo litigare?». Il tentativo fallisce: «Niente, niente baci. Niente, niente baci. Per me non è normale che torno a casa e trovo i fiori con le dediche». L’ultimo calciatore vittima di uno scherzo delle Iene era stato Bernardeschi. In precedenza invece Donnarumma.





