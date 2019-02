Ciro Ferrara, video scherzo Le Iene/ La maglia di Maradona sparisce e lui…

Ciro Ferrara vittima di uno scherzo de “Le Iene”. Lo ha organizzato Nicolò De Devitiis che per colpire l’ex difensore ha puntato su un suo punto debole. Si sa che i calciatori tengono molto alle maglie di certi giocatori, e questo vale anche per Ciro Ferrara. In 10 anni al Napoli e altrettanti alla Juventus ha vinto tutto, dallo scudetto con Diego Armando Maradona alla Champions League con i bianconeri. Ma Ferrara non è affezionato solo ai trofei conquistati: è legatissimo ad esempio alla maglia del Pibe de Oro. Per fargli lo scherzo Le Iene si sono servite della complicità dell’ex moglie del giocatore, Paola, e della figlia Benedetta. Paola ha infatti ancora tutte le maglie a cui l’ex marito è legatissimo, ma tra tutte ce n’è una a cui è particolarmente affezionato: quella di Maradona. Sarà la figlia Benedetta a dargli la brutta notizia. Mentre Ciro Ferrara è in macchina con un complice del programma di Italia 1, la figlia gli darà la brutta notizia…

CIRO FERRARA, SCHERZO IENE: MAGLIA DI MARADONA SPARISCE

Come avrà reagito Ciro Ferrara allo scherzo de “Le Iene”? Il programma di Italia 1 per ora ha fornito un’anticipazione del servizio che verrà trasmesso stasera. La figlia Benedetta comincia a mandargli dei messaggi. «Papi hai sentito mamma per caso? Non ti ha detto cos’ha combinato?». Queste parole allarmano Ferrara che decide di telefonare alla figlia per parlarne a voce. «L’ho sentita oggi pomeriggio. Ha fatto un casino e pensavo te l’avesse detto». L’espressione di Ferrara cambia subito. «Mamma sta uscendo con un ragazzo più giovane, non so se te l’ha detto ma non penso…». Ma non è questo il problema. «Ora questo qua sta sempre da noi e l’altro giorno l’ho sgamato che si è portato via la tua maglietta», dice la figlia Benedetta all’ex difensore. Lui preoccupato chiede: «Quale maglietta?». La figlia temporeggia: «Una di quelle vecchie del Napoli…quelle di lana». E poi arriva la “mazzata”: «Quella di Maradona».





