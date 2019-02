Wanda Nara, Icardi e la crisi Inter/ Video Le Iene: la soluzione di Corti e Onnis…

Forse per Mauro Icardi e l’Inter c’è una via di uscita da questa crisi. La soluzione potrebbe chiamarsi “Le Iene”. L’idea semplice e geniale è venuta a Stefano Corti e Alessandro Onnis, che hanno provato ad avvicinare Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino che è in piena rotta con la squadra. Le Iene avrebbero rinunciato anche volentieri alla percentuale sul rinnovo del contratto di Icardi con l’Inter, ma Wanda Nara non ha voluto neppure guardare il contratto che le avevano portato. Corti e Onnis, sconsolati, non sono riusciti a tranquillizzare i tantissimi tifosi interisti che vivono ore difficili dopo che è stata ritirata la fascia all’attaccante. La vicenda si è complicata con l’assenza di Icardi per il match di Europa League contro il Rapid Vienna. E poi c’è il misterioso tweet della moglie-procuratrice con la foto del marito in lacrime dopo la sconfitta in campionato contro la Juventus…

WANDA NARA, ICARDI E LA CRISI INTER: ARRIVANO LE IENE

Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno intercettato Wanda Nara e hanno provato a spiegarle il loro piano. «Sai che siamo amici…», hanno esordito gli inviati de “Le Iene”. «Volevamo capire cosa sta succedendo. Siamo tutti preoccupati». E poi affondano il colpo: «Forse confondere l’amore con il lavoro può essere deleterio, magari non si sta facendo il bene di Mario. Tanti pensano che la colpa sia tua». E quindi propongono la loro soluzione: «Abbiamo portato un contratto: se tu firmi, prendiamo la procura di Mauro e sistemiamo tutto». Ma la moglie di Icardi li ignora. «Se firmi la procura, sistemiamo tutto. Andiamo noi dall’Inter. Ti accusano di essere la causa dei mali di Mauro… Sei già imprenditrice, sei modella, influencer, magari come procuratrice non vai bene». Ma Wanda Nara non ne vuole sapere: «Vogliamo risolvere tutta questa tensione, questo momento difficile. Ci pensiamo noi. Vi hanno proposto 7 milioni? Arriviamo a 10 e chiudiamo il contratto». Il video di anticipazione si conclude con una battuta relativa al fatto che Wanda Nara li ignora: «Ecco perché Marotta fa fatica a parlare con te».





© RIPRODUZIONE RISERVATA