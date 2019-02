Il cane Nala di Emiliano Sala commuove il mondo/ Foto, il funerale del calciatore

Il cane Nala di Emiliano Sala ha commosso il web e tutto il mondo del calcio ormai da molto tempo. La sua foto sull’uscio di casa, in attesa di un padrone che non sarebbe mai tornato, ha veramente dell’incredibile e dimostra il grande affetto che solo un animale può dare. La cagnolina è stata portata ai funerali del ragazzo ex Nantes in Argentina precisamente a Progreso. La sensibilità infinita di questo fedele amico a quattro zampe ha mostrato come il cuore di questi splendidi animali sia molto più razionale di quanti dicono. Nala è stata ripresa fuori dalla Chiesa, accucciata e con il musetto triste di chi ha perso tutto. Viveva insieme a Emiliano Sala dal 2015 e insieme avevano vissuto tantissime splendide emozioni. Per Nala era pronto un posto anche a Cardiff dove il calciatore si era trasferito e dove alla fine non è riuscito a giocare. Il cagnolino è stato affidato alle cure della sorella dell’ex calciatore, Nicoletta.

Il cane Nala di Emiliano Sala commuove il mondo: un dolore infinito

Emiliano Sala ha lasciato un pubblico che lo amava ma anche il suo cane Nala che con la sua dolcezza è riuscito a far commuovere il mondo. Il calciatore, a dire il vero, non era famosissimo ma in Ligue 1 si era fatto ammirare con le maglie soprattutto di Bordeaux, Caen e Nantes. I Girondini l’avevano portato in Europa nel 2010 quando questi aveva appena 20 anni. In poco tempo si era meritato i prestiti a Orleans e Niort dove aveva segnato una valanga di gol. Al Nantes però era riuscito a conquistarsi fiducia e continuità con la chiamata nel calciomercato di gennaio in Premier League. Avrebbe vissuto a Cardiff in Galles dove insieme a lui sarebbe arrivata anche la splendida Nala che ora rimarrà con la sorella del calciatore. Una storia che ha commosso il mondo e che ci dimostra ancora una volta come il cane sia il migliore amico dell’uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA