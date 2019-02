Palermo, raccolta fondi per stipendi/ Ficarra di Striscia nel Comitato di garanzia

È scattata una raccolta fondi per pagare gli stipendi dei giocatori e salvare il Palermo. Lo ha annunciato la Damir, la società di pubblicità che recentemente ha saldato gli emolumenti di novembre e dicembre mettendo il club al riparo da una penalizzazione. Con una nota ufficiale è stata lanciata una campagna di crowfunding: tutti possono contribuire al salvataggio del Palermo, visto che c’è il rischio penalizzazione se non verranno versati gli stipendi entro la prossima scadenza di metà marzo. «In attesa che vengano rese comunicate le modalità di partecipazione all’iniziativa, rivolta a semplici tifosi e imprenditori, certo è che verrà costituito nei prossimi giorni un “Comitato di garanzia” per garantire l’obiettivo unico della campagna», che è quello di «raccogliere più denaro possibile da versare esclusivamente per il pagamento degli stipendi e per evitare la penalizzazione». Damir ha spiegato che il cosiddetto Comitato di garanzia sarà composto da tifosi illustri che aderiranno in maniera spontanea all’iniziativa.

PALERMO, RACCOLTA FONDI PER GLI STIPENDI

Nel Comitato di garanzia potrebbe entrare Salvo Ficarra, del duo Ficarra e Picone che conduce tra l’altro Striscia la Notizia. In contatto con Dario Mirri, ha dato la sua disponibilità, ma con riserva: il suo sì è vincolato alla condivisione da parte del Palermo di tutta la documentazione necessaria ad agevolare l’ingresso della nuova proprietà. Invece è stato già confermato l’impegno di padre Cosimo Scordato, conosciuto per il suo impegno in molte iniziative di solidarietà in città, oltre che per essere grande tifoso del club siciliano. Non c’è invece alcuna conferma al momento riguardo la partecipazione di Pif, che comunque è stato contattato nelle ultime ore per un eventuale coinvolgimento. Pif al momento non ha ancora espresso alcuna valutazione in merito. Presto comunque saranno resi noti tutti i dettagli della raccolta fondi. Questo è comunque il piano B che l’imprenditore Dario Mirri sta perfezionando: si tratta di creare un conto corrente, sotto il controllo del Comitato di garanzia per avere tracciabilità dei flussi di denaro, e dare maggiore possibilità a chi vuole comprare il Palermo di effettuare tutte le verifiche del caso, senza che incomba il rischio di penalizzazione.

