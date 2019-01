Palermo, via Richardson e Foschi/ Licenziato il responsabile dell’area tecnica, lascia anche il Presidente

Palermo nella bufera con via Richardson e Foschi. La situazione è davvero molto complicata in casa rosanero nonostante la testa della classifica del campionato di Serie B. La squadra siciliana però viene da due brutte sconfitte alla ripresa del campionato cadetto dopo la sosta, cosa che ha fatto infuriare soprattutto i tifosi. Il presidente della squadra ha deciso di licenziare il responsabile dell’area tecnica Rino Foschi, spiegando a ForzaPalermo.it anche il suo addio: “Sport Capital Group ha in programma altre acquisizioni di club in Europa e per questo io lascerò la gestione del Palermo all’amministrato delegato Emanuele Facile”. Foschi ha glissato però, fermato da ItaSportPress nella sede del calciomercato: “Non so niente…”. Nelle ultime settimane si era parlato di feroci contrasti nei piani alti della società siciliana che erano nati da viste differenti sul calciomercato tra il dirigente e la nuova società rosanero. L’ultimo caso pare sia sorto sull’acquisto di tre extracomunitari imposto dagli inglesi.

Palermo, via Richardson e Foschi: incontro con Facile

Richardson e Foschi lasciano il Palermo e sono ore calde per i rosanero con diverse situazioni da sviluppare nelle ultime ore di calciomercato. TuttoPalermo.com ha sottolineato come ci sia stato un incontro nel pomeriggio a Milano tra il Direttore Tecnico Rino Foschi, sollevato dall’incarico, e l’amministrato delegato Emanuele Facile. La sensazione è che questi prenderà la posizione di Presidente dopo l’addio di Richardson, proprio questo ha parlato di lasciare la gestione a Facile anche se non ha sottolineato il ruolo che andrà a prendere. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori novità con diversi calciatori nel mirino. Tutto questo potrebbe complicare la strada anche verso la promozione, perché è impossibile che la situazione non possa andare a influire anche sul campo. Al momento però ci sono poche dichiarazioni a evidenziare la situazione, con la società che ha deciso di tenere un profilo basso di fronte alle loro decisioni.

