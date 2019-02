Video/ Perugia-Cosenza (0-1): highlights e gol della partita (Serie B, 25^ giornata)

Video Perugia-Cosenza 0-1: highlights e gol della partita valevole per il venticinquesimo turno di Serie B 2018-19, che ha visto la squadra allenata da Piero Braglia espugnare il Renato Curi battendo di misura i padroni di casa grazie al calcio di rigore assegnato dall’arbitro Prontera per il fallo di Moscati su Mungo all’interno dell’area, e trasformato da Bruccini che non ha lasciato scampo a Gabriel. Nel corso della prima frazione di gioco l’estremo difensore dei grifoni ha saputo tenere a galla i suoi con una gran parata su Litteri, in precedenza si era reso pericoloso anche Capela con un colpo di testa su calcio d’angolo. Archiviati i primi quarantacinque minuti, negli spogliatoi Nesta deve aver alzato parecchio la voce, perché i giocatori del Perugia sono tornati in campo con un atteggiamento completamente diverso, se nella prima parte di gara il portiere Perina si era permesso il lusso di fare da spettatore non pagante, nel secondo tempo l’estremo difensore dei silani si è dovuto impegnare seriamente per mantenere la porta inviolata, da segnalare un grande intervento sul tentativo di Vido che aveva rubato palla a Dermaku. Sabato da dimenticare per il difensore centrale italo-albanese che nel recupero si fa anche cacciare via lasciando il Cosenza in dieci, tuttavia il Perugia non riesce nemmeno a sfruttare la superiorità numerica per evitare il nono KO in campionato che lo sbalza fuori dalla zona play-off. La compagine calabrese, che a inizio stagione si era prefissata come obiettivo massimo la salvezza, ora si trova a soli tre punti dall’ottavo posto occupato dal Cittadella, e addirittura a +8 sul Foggia quintultimo: i cosentini possono puntare in alto, il Carpi che lo affronterà nel turno infrasettimanale in programma sabato prossimo è avvisato, contro questo Cosenza non si scherza.

LE DICHIARAZIONI

A fine gara è intervenuto ai microfoni di DAZN l’attaccante del Cosenza, Gianluca Litteri: “Vittoria fondamentale in chiave salvezza, che rimane il nostro obiettivo primario. Viviamo alla giornata, martedì ci aspetta un’altra battaglia contro il Carpi. Ovviamente una volta che ci saremo garantiti la permanenza in Serie B penseremo a toglierci qualche altra soddisfazione. Nei novanta minuti è stato molto difficile le traiettorie aeree per colpa del vento che ci ha creato qualche problema nei rinvii con Perina, alla fine i tre punti sono arrivati lo stesso e quindi va bene così. Izco l’ho visto molto bene, ha qualità che in pochi hanno in questa categoria e può darci una grossa mano. Per quanto mi riguarda ho trovato un gruppo compatto e coeso, una società solida con un progetto bello e ambizioso, per cui ho sposato la causa con grande entusiasmo. Dedichiamo il successo al nostro capitano Angelo Corsi che si è rotto il ginocchio e ai nostri tifosi che da Cosenza sono venuti fin qui a sostenerci sfidando il gelo e la neve”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA