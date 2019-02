Allegri chiude tutti i social/ Colpa degli insulti bianconeri post-Atletico Madrid?

Massimiliano Allegri ha deciso di cancellarsi da tutti i social. L’allenatore della Juventus scompare così da Instagram e soprattutto da Twitter, social quest’ultimo dove il Conte Max era molto attivo. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, non sono ben chiari i motivi che hanno spinto il tecnico livornese a scomparire dal web, ma è logico associare la recente sconfitta in Champions League della Juventus contro l’Atletico Madrid, a tale decisione, o meglio, agli insulti che sono piovuti copiosi dopo la brutta gara del Wanda Metropolitano. Del resto Allegri è sempre stato uno dei principali capri espiatori dei tifosi bianconeri, e ogni qual volta giunge una sconfitta, soprattutto in ambito europeo, ecco puntuali gli insulti all’ex allenatore di Milan e Cagliari. Al momento, chi cerca quindi l’account @OfficialAllegri, non troverà nulla, e vedrà apparire la classica schermata delle pagine Twitter inesistenti.

ALLEGRI CHIUDE TUTTI I SOCIAL

La decisione di Allegri sta facendo discutere soprattutto perché l’allenatore della Juventus era molto attivo in particolare su Twitter, dove era solito commentare ogni partita con il classico messaggio della lunghezza massima di 140 caratteri. Memorabile in particolare il suo Fiuuu, hashtag che fu lo stesso Allegri a far divenire virale, a seguito di una partita vinta con una grande rimonta contro l’Olympiacos nel 2014. Molti quelli convinti che la decisione di Allegri sia collegata agli insulti pesanti degli ultimi giorni, a cominciare da Michele Negroni, volto noto degli Autogol, che su Instagram ha scritto: «Allegri oggi ha chiuso i suoi profili social. Probabilmente in seguito alle continue e pesanti offese rivolte a lui in questi giorni da parte dei suoi stessi tifosi. Io tutto questo odio nei suoi confronti lo trovo davvero esagerato. Capisco la rabbia per la possibile eliminazione in Champions, per il fatto che la squadra non stia giocando bene, ma insultare pesantemente il proprio allenatore come se non avesse mai vinto niente, questo no».

