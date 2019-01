Ambra Angiolini incinta di Max Allegri?/ Signorini lancia lo scoop: “la notizia è arrivata in redazione…”

Ambra Angiolini è incinta di Massimiliano Allegri? L’annuncio ufficiale non c’è, ma il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 30 gennaio, lancia lo scoop. “La notizia arriva in redazione a tarda serata, a giornale in chiusura: Ambra Angiolini starebbe aspettando un figlio da Massimiliano Allegri”, si legge in un articolo firmato da Beppe Ceccato. La notizia ha già conquistato le prime pagine dei siti di gossip, ma Ambra e Allegri, almeno per il momento, non commentano. Nessuna smentita e nessuna conferma della notizia che, se fosse vera, rappresenterebbe il coronamento di un amore che dura ormai da due anni. L’allenatore della Juventus e l’attrice sono sempre più innamorati e felici. Per entrambi, se la gravidanza sarà confermata, sarebbe il terzo figlio: Allegri, infatti, è padre di Valentina e Giorgio, nati da due differenti relazioni mentre Ambra è mamma di Jolanda e Leonardo, nati dalla lunga storia con Francesco Renga.

AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIANO ALLEGRI: UNA NUOVA FAMIGLIA IN ARRIVO?

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono pronti a formare una famiglia insieme? L’attrice e l’allenatore della Juventus sono ad un passo dalla convivenza. La coppia, insieme, ha acquistato casa insieme a Milano dove presto dovrebbe andare a convivere nonostante l’allenatore toscano lavori a Torino. La convivenza potrebbe essere il primo passo per la nascita di una nuova famiglia. I rumors su una presunta gravidanza dell’attrice, infatti continuano così come quelle di un futuro matrimonio. Per Ambra, i fiori d’arancio sarebbero i primi: con Francesco Renga, infatti, nonostante una lunga storia d’amore e due figli, non è mai convolata a nozze. Allegri sarà l’uomo giusto? Felice, innamorata e spensierata, Ambra si gode il suo nuovo amore.

