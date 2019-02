Pari pirotecnico allo stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Atalanta, il video della partita di certo non annoia e premia nonostante tutto i ragazzi di Gasperini. I rimpianti maggiori sono per i bergamaschi, che hanno sprecato l’occasione di ottenere una vittoria in grado di ipotecare l’accesso alla finalissima. Per l’Atalanta però ci sarà comunque un vantaggio nel ritorno da giocare in casa: partenza lampo degli uomini di Gasperini, soprattutto grazie ad un Ilicic in stato di grazia. Al 16’ lo sloveno ruba palla a Vitor Hugo e brucia mezzo campo palla al piede, prima di servire al Papu Gomez il pallone del vantaggio. 2’ dopo arriva il bis con un assist per Pasalic, che sembra davvero sancire una serata storia. Ma la Fiorentina ha sette vite e poco dopo la mezz’ora Federico Chiesa ruba un pallone sanguinoso a Palomino e si invola in porta, battendo con freddezza Berisha. Subito dopo, è Benassi a pescare il jolly, realizzando il 2-2.

IL GOL DI MURIEL RIMETTE TUTTO IN DISCUSSIONE

I capovolgimenti di fronte non si esauriscono e nella ripresa al 13’ l’Atalanta ritorna in vantaggio grazie ad un eurogol di De Roon, che batte Lafont da fuori area. Con la velocità di Gomez e Zapata nelle ripartenze i bergamaschi sembrano in procinto di chiuderla, e invece l’altro mattatore assieme ad Ilicic in questo match, Federico Chiesa, serve al 34’ un assist al bacio per Muriel che si inserisce sul secondo palo e realizza il 3-3. Emozioni fino al recupero, quando Hateboer “uccella” Lafont con un colpo di testa a spiovere che va ad infrangersi sulla traversa. Atalanta dunque vicinissima alla vittoria, ma il 3-3 finale rende comunque i nerazzurri leggermente favoriti in vista del ritorno.

FIORENTINA ATALANTA, VIDEO E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





© RIPRODUZIONE RISERVATA