Video/ Bayern Monaco Liverpool (1-3): highlights e gol della partita

Il video di Bayern Monaco-Liverpool racconta un nuovo trionfo per la formazione inglese, con i Reds di Klopp sempre particolarmente a loro agio sulla scena della Champions League. Dopo lo 0-0 dell’andata, il Bayern Monaco sperava di mettere in evidenza i progressi che hanno permesso alla formazione bavarese di rimontare e superare il Borussia Dortmund in vetta nella Bundesliga. Ma in campo c’è stato praticamente solo il Liverpool, che è passato in vantaggio al 26′ grazie ad un’autentica prodezza di Sadio Mané: stop da urlo, Neuer saltato con una giravolta e pallone piazzato in rete con un pallonetto d’esterno. Il Bayern non si perde d’animo e al 39′ trova il gol con Matip che devia nella propria rete un cross teso dalla destra. Sull’1-1 sembra tutto possibile ma la personalità straripante del Liverpool esce fuori nella ripresa. Salah manca un’ottima occasione, poi i Reds si fanno progressivamente sempre più pericolosi e mandano al tappeto gli avversari al 24′, quando su cross da calcio d’angolo Virgil Van Dijk salta più in alto di tutti e di testa porta di fatto il Liverpool ai quarti di Champions. Il sigillo finale lo mette ancora Sadio Mané, che di testa sigla il definitivo 1-3 sfruttando un pazzesco assist di Salah: e Jurgen Klopp può applaudire lo spettacolo regalato dai suoi all’Allianz Arena.

LE DICHIARAZIONI

Nel dopogara i commenti dei protagonisti mettono in luce la grandissima soddisfazione dei protagonisti. E’ al settimo cielo il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk per il gol dell’1-2 che di fatto ha rappresentato la svolta della partita: “È stata una grandissima serata, sapevamo che sarebbe stato molto complicato. È stato un po’ complesso all’inizio, ma siamo stati bravi a fare quello che dovevamo fare. Il gol più importante della mia carriera? Con il Liverpool sì, ma la cosa importante è andare avanti.” Conferma le sensazioni più che positive vissute in casa Liverpool anche James Milner: “È stata un’ottima prova, loro sono in testa al campionato. Abbiamo difeso bene, in attacco siamo stati bravi a mettere tutto in campo. Manè migliore in campo? Sì, come diciamo in Inghilterra è davvero on fire”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA