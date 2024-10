RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: DI NUOVO IN CAMPO!

I risultati Conference League ci introducono giovedì 24 ottobre alle partite che si giocano per la seconda giornata del girone: va detto innanzitutto che tutte le nove gare previste nel turno vanno in scena oggi, si comincerà alle ore 16:30 con la sola Vikingur Cercle Brugge e poi le due fasce orarie saranno le solite, ovvero le ore 18:45 (quando vivremo soprattutto San Gallo Fiorentina) e le 21:00. A differenza delle altre due competizioni europee, i risultati Conference League per la fase del girone unico ci faranno compagnia soltanto per sei giornate: il programma dunque è ridotto, ma la formula del torneo rimane comunque la stessa.

Pronostici Conference League/ Le quote e le previsioni sulle partite (2^ giornata, 24 ottobre 2024)

Come sappiamo con la rivoluzione introdotta dalla Uefa, avremo otto squadre che si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale mentre dalla nona alla ventiquattresima dovranno disputare i playoff; in questo quadro è ovviamente difficile fare calcoli già ora, quello che possiamo dire è che la Fiorentina è partita bene vincendo la sua prima partita e ha un cammino decisamente abbordabile, dunque possiamo aspettarci che i viola entrino subito nel tabellone per poi andare a caccia della terza finale consecutiva, ma lo scopriremo strada facendo vivendo insieme i risultati Conference League.

Formazioni San Gallo Fiorentina/ Quote, ecco Ikoné e Sottil (Conference League, 24 ottobre 2024)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: IL CONTESTO

Con i risultati Conference League dobbiamo parlare di un contesto che per l’appunto deve ancora essere del tutto rivelato: abbiamo giocato una sola giornata ed è chiaramente troppo poco per farci un’idea di come potrebbero andare le cose. Naturalmente ci sono alcune squadre che sono osservate speciali: su tutte la Fiorentina, che per il terzo anno gioca questa Conference League e ha un conto in sospeso con la competizione, avendo perso due finali di seguito e sempre con i favori del pronostico, dunque dopo le due sconfitte di Vincenzo Italiano sarà Raffaele Palladino a provare a portare a casa il tanto agognato trofeo internazionale.

Diretta San Gallo Fiorentina/ Streaming, video tv: viola per il bis (Conference League, 24 ottobre 2024)

L’altra big nei risultati Conference League è chiaramente il Chelsea, che ha un motivo ulteriore per essere seguito visto che in panchina siede Enzo Maresca: è lecito dire che i Blues arrivino da due stagioni parecchio difficili, molta confusione anche e soprattutto nel management con i riflessi che si sono visti in campo, Maresca sta provando a ripartire e bisogna dire che le cose per lui stiano andando abbastanza bene, certamente nei risultati Conference League il suo Chelsea è la principale candidata per vincere il titolo ma la strada per arrivarci è ancora lunga…

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SECONDA GIORNATA

Ore 16:30 Vikingur Cercle Brugge

Ore 18:45 Apoel Borac Banja

Ore 18:45 Celje Basaksehir

Ore 18:45 Djurgarden Vitoria Guimaraes

Ore 18:45 Gent Molde

Ore 18:45 Hearts Omonia Nicosia

Ore 18:45 Jagiellonia Petrocub

Ore 18:45 Larne Shamrock Rovers

Ore 18:45 Panathinaikos Chelsea

Ore 18:45 Rapid Vienna Noah

Ore 18:45 San Gallo Fiorentina

Ore 21:00 Betis Copenaghen

Ore 21:00 Hjk Helsinki Dinamo Minsk

Ore 21:00 Mlada Boleslav Lugano

Ore 21:00 Olimpia Lubiana Lask

Ore 21:00 Paphos Heidenheim

Ore 21:00 The News Saints Astana

Ore 21:00 Backa Topola Legia Varsavia

CLASSIFICA CONFERENCE LEAGUE

Cercle Brugge, Omonia Nicosia, Paphos, Molde, Lugano, Chelsea, Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Noah, Rapid Vienna, Jagiellonia, Hearts, Heidenheim, Legia Varsavia, Astana 3

Djurgarden, Lask, Apoel, Panathinaikos, Shamrock Rovers, Borac Banja 1

Olimpia Lubiana, Copenaghen, Dinamo Minsk, Basaksehir, Betis, Backa Topola, Gent, Celje, Mlada Boleslav, The New Saints, Petrocub, Hjk Helsinki, Larne, San Gallo, Vikingur 0